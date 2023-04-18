Боевые роботы-багги RACER проходят испытания: зачем они военным и чем помогут

Беспилотники разгоняются до 40 км/ч, оснащены множеством сенсоров для изучения окружающей среды, а также ИИ для распознавания объектов и принятия решений.

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Министерство обороны США испытало роботизированную беспилотную платформу RACER, напоминающую автомобиль-багги. Об этом пишет издание Army Technology.

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) впервые проверило в деле беспилотник, разработанный в рамках программы "Роботизированная автономия в сложных средах с отказоустойчивостью" — "Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency" или сокращенно RACER. Рабочий прототип аппарата на базе багги Polaris RZR S4 1000 Turbo в апреле заставили ездить по бездорожью, и он справился с этой задачей. Американские специалисты совершили более 55 заездов на расстояние от 6,5 до 18 км на скорости до 40 км/ч, дистанционно управляя роботом.

По словам руководителя программы RACER Стюарта Янга, эксперимент дал примечательные результаты. Команде удалось увеличить их скорость на бездорожье, сведя к минимуму любое взаимодействие с автомобилем во время тестовых заездов.

"Во время последнего эксперимента мы еще больше расширили возможности транспортных средств в восприятии окружающей среды на больших расстояниях, обеспечивая дальнейшее увеличение скорости и лучшую адаптацию к новым условиям окружающей среды, которые продолжатся на следующем этапе RACER", — добавил Янг.

Программа RACER предусматривает оснащение боевых беспилотных машин технологиями для автономной работы в пустошах, которые более сложны и непредсказуемы, чем обычные дороги. Минобороны США стремится получить робота с искусственным интеллектом, который не уступает людям-водителям по скорости реакции в реальных ситуациях.

Как сообщает DARPA, роботы RACER Fleet Vehicle (RFV) оснащены широким спектром сенсоров: несколькими лидарами, стереокамерами, цветными и инфракрасные камерами, радары, датчиками событий и датчиками инерциальных измерений. Они позволяют изучать мир с обзором на 360 градусов и распознавать объекты поблизости с помощью специально разработанных графических процессоров. Сенсоры собирают до 4 ТБ данных в час, которые затем обрабатываются автономным искусственным интеллектом, использующим технологию машинного обучения.

Чувствительная электроника установлена на внедорожник типа багги в виде электронного блока (E-Box), защищенного от воздействия окружающей среды, ударов, вибраций и экстремальных температур. Роботы также получили оборудование, защищающее от опрокидывания.

Испытания, проведенные в апреле, продолжают серию экспериментов, которые уже состоялись в марте 2022 года и сентябре 2022 года в США. Тогда команды-участницы протестировали свое оборудование, разработанное для программы RACER вместе с роботизированными системами, предоставленными DARPA. Они столкнулись с большим количеством проблем, включая подъем на крутые холмы и движение по скользким поверхностям. Большое внимание специалисты уделили способности роботизированных систем сохранять контроль при навигации на дальних дистанциях.

Ранее писали, что военные в США снова заинтересовались подводными беспилотниками Snakehead. Проект с переменным успехом разрабатывается уже более 10 лет, и его будущее определят испытания.