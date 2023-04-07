Подводные беспилотники снова интересны военным: чем они могут помочь морскому флоту

Проект подводных дронов Snakehead разрабатывается более десяти лет с переменным успехом, и флот США надеется, что финансирование программы по их разработке возобновится.

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Военно-морские силы США планируют возобновить испытания одного из своих перспективных больших беспилотных подводных аппаратов Snakehead, сообщает Breaking Defense. Однако будущее программы — в том числе ранее запланированный конкурс среди разработчиков — остается неясным. Всему виной различные инженерные ограничения Пентагона и бюрократические препоны законодателей, говорят на флоте.

Программа разработки "Большого беспилотного подводного аппарата" (LDUUV или Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle) Snakehead очень перспективна: он способен нести различные полезные нагрузки для разведки, наблюдения, противоминной обороны и других задач. Из-за секретности миссий подводных лодок ВМС не раскрывает подробности о возможностях LDUUV Snakehead. Известно только, что беспилотный аппарат должен будет запускаться и возвращаться с помощью специального модуля на подводных лодках класса Virginia.

Пока что аппарат не проходил подводных испытаний, но инженеры флота не сомневаются, что справятся с этой задачей. Фото: ВМС США

В проекте бюджета на 2023 финансовый год военно-морские силы США попросили дополнительное финансирование для программы. Если Конгресс согласится его выделить, то военные продолжат использовать Snakehead для испытаний. Пока что аппарат не проходил подводных испытаний, но инженеры флота не сомневаются, что справятся с этой задачей, ведь успешная реализация проектов по разработке LDUUV крайне важна в современных условиях военных действий.

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