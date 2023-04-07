Підводні безпілотники знову цікаві військовим: чим вони можуть допомогти морському флоту

Проєкт підводних дронів Snakehead розробляється понад десять років зі змінним успіхом, і флот США сподівається, що фінансування програми з їх розробки відновиться.

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Військово-морські сили США планують відновити випробування одного зі своїх перспективних великих підводних безпілотних апаратів Snakehead, повідомляє Breaking Defense. Однак майбутнє програми, зокрема раніше запланований конкурс серед розробників, залишається незрозумілим. В усьому винні різні інженерні обмеження Пентагону та бюрократичні перепони законодавців, говорять на флоті.

Програма розробки "Великого безпілотного підводного апарату" (LDUUV або Large Displacement Unmanned Undersea Vehicle) Snakehead є дуже перспективною: він здатний нести різні корисні навантаження для розвідки, спостереження, протимінної оборони та інших завдань. Через секретність місій підводних човнів ВМС не розкриває подробиць про можливості LDUUV Snakehead. Відомо лише, що безпілотний апарат повинен буде запускатися та повертатися за допомогою спеціального модуля на підводних човнах класу Virginia.

Поки апарат не проходив підводних випробувань, але інженери флоту не сумніваються, що впораються з цим завданням. Фото: ВМС США

У проєкті бюджету на 2023 рік фінансовий рік військово-морські сили США попросили додаткове фінансування для програми. Якщо Конгрес погодиться його виділити, військові продовжать використовувати Snakehead для випробувань. Поки що апарат не проходив підводних випробувань, але інженери флоту не сумніваються, що впораються з цим завданням, адже успішна реалізація проєкту розробки LDUUV вкрай важлива в сучасних умовах воєнних дій.

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