"Мягко" уничтожит дроны врага: как работает система Ring для борьбы с БПЛА (видео)

Вместо подавления сигналов, Ring перехватывает контроль над БПЛА, а при этом не мешает работе Wi-Fi или других каналов связи.

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Израильская компания Regulus Cyber разработала новую систему Ring, которая обещает более "мягкую" и надежную борьбу с дронами. Подробности приводит издание Inside Unmanned Systems.

Как рассказал генеральный директор и соучредитель Regulus Cyber ​​Йонатан Зур, Ring обеспечивает "мягкое уничтожение" дронов путем "спуфинга" — передачи фальшивых сигналов, которая не затрагивает спутниковую навигацию, такую как GPS или ГЛОНАСС. Таким образом можно не просто подавить БПЛА, но перехватить над ним контроль, заставив приземляться или изменить курс. Во время демонстрации система смогла одолеть коммерческий БПЛА DJI Phantom 4, а также рой из трех DJI Mavic.

"Мы рассматриваем это как замену глушению. Глушение — это атака грубой силой, передача сигналов (у дронов, — ред.) очень сильная, и нужно подавить как минимум три канала, чтобы ее остановить: GNSS, Wi-Fi и сотовую связь. Это создает много неразберихи во всем районе", — поделился Зур. — "Мы в основном имитируем ситуацию и передаем ее против угрозы. Мы продолжаем снабжать его поддельными GPS-координатами. Дрон или система, которой противостоят, принимает наш сигнал и использует его, и с этого момента мы можем играть с ним, начинать перемещать его, посылать в другие места. Мы можем разбить дрон при очень сильной атаке".

Комплекс Ring весит около 6 кг, он состоит из электронного блока, источника питания и трех антенн, обычно закрепленных на штативе. В блоке находится программное обеспечение, его можно подключать к ноутбуку или использовать механический интерфейс. Regulus Cyber предлагает вариант с "красной кнопкой", которую нужно просто нажать для включения или выключения. Блок совместим с радарами, детекторами, системами управления контроля. Несколько комплексов можно объединить в одну сеть, чтобы охватить большую территорию.

Одна из антенн нужна для приема сигналов, а две другие — для передачи сигналов GPS L1 и L2. В отличие от других антидроновых комплексов, Ring использует продуманную радиочастотную передачу с очень низким энергопотреблением по каналу GNSS для манипулирования вражескими беспилотниками. По словам Зура, максимальная мощность системы достигает 15 децибел-милииватт (дБм).

"Это примерно в 10 000 раз меньше, чем глушение — это меньше, чем у вашего домашнего Wi-Fi", — подчеркнул он.

По словам разработчиков, Ring уже протестировали на более чем 30 разных беспилотников. Системе не нужно определять, какой именно БПЛА летит и сколько аппаратов находятся в зоне поражения, при этом она не мешает работе других каналов связи, поэтому окружающие могут без проблем пользоваться радиоприемниками или интернетом.

Regulus Cyber планирует поставлять свои комплексы военным или службам национальной безопасности. В будущем компания обещает предоставить компактное решение, которое позволит защищать от дронов танки и другую боевую технику, поскольку война в Украине показала их уязвимость перед летательными аппаратами.

"Это не система для стадиона — это боевая система", — подчеркнул Йонатан Зур. — "Дрон не должен проникнуть на территорию, и у вас нет времени. Вам нужно очень простое решение, чтобы просто нажать кнопку и остановить угрозу".

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