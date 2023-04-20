"М'яко" знищить дрони ворога: як працює система Ring для боротьби з БПЛА (відео)

Замість придушення сигналів Ring перехоплює контроль над БПЛА, а при цьому не заважає роботі Wi-Fi або інших каналів зв'язку.

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Ізраїльська компанія Regulus Cyber розробила нову систему Ring, яка обіцяє більш "м'яку" та надійну боротьбу з дронами. Подробиці наводить видання Inside Unmanned Systems.

Як розповів генеральний директор і співзасновник Regulus Cyber ​​Йонатан Зур, Ring забезпечує "м'яке знищення" дронів шляхом "спуфінгу" — передачі фальшивих сигналів, яка не торкається супутникової навігації, такої як GPS або ГЛОНАСС. Таким чином, можна не просто придушити БПЛА, але перехопити над ним контроль, змусивши приземлятися або змінити курс. Під час демонстрації система змогла здолати комерційний БПЛА DJI Phantom 4, а також рій із трьох DJI Mavic.

"Ми розглядаємо це як заміну глушінню. Глушіння — це атака грубою силою, передача сигналів (у дронів, — ред.) дуже сильна, і потрібно придушити як мінімум три канали, щоб її зупинити: GNSS, Wi-Fi та стільниковий зв'язок. Це створює багато плутанини у всьому районі", — поділився Зур. — "Ми здебільшого імітуємо ситуацію і використовуємо її проти загрози. Ми продовжуємо передавати їй підроблені GPS-координати. Дрон або система, якій протистоять, приймає наш сигнал і використовує його, і з цього моменту ми можемо гратися з ним, починати переміщати його, посилати в інші місця. Ми можемо розбити дрон при дуже сильній атаці".

Комплекс Ring важить близько 6 кг, він складається з електронного блоку, джерела живлення та трьох антен, зазвичай закріплених на штативі. У блоці є програмне забезпечення, його можна підключати до ноутбука або використовувати механічний інтерфейс. Regulus Cyber пропонує варіант з "червоною кнопкою", яку потрібно просто натиснути для увімкнення або вимкнення. Блок сумісний із радарами, детекторами, системами керування контролю. Декілька комплексів можна об'єднати в одну мережу, щоб охопити велику територію.

Одна з антен потрібна для прийняття сигналів, а дві інші — передачі сигналів GPS L1 і L2. На відміну від інших антидронових комплексів, Ring використовує продуману радіочастотну передачу з дуже низьким енергоспоживанням GNSS для маніпулювання ворожими безпілотниками. За словами Зура, максимальна потужність системи досягає 15 децибел-мілііват (дБм).

"Це приблизно в 10 000 разів менше, ніж глушіння — це менше, ніж у вашого домашнього Wi-Fi", — наголосив він.

За словами розробників, Ring вже протестували більш ніж на 30 різних безпілотників. Системі не потрібно визначати, який саме БПЛА летить і скільки апаратів перебувають у зоні ураження, при цьому вона не заважає роботі інших каналів зв'язку, тому оточуючі можуть без проблем користуватися радіо або інтернетом.

Regulus Cyber планує постачати свої комплекси військовим чи службам національної безпеки. У майбутньому компанія обіцяє надати компактне рішення, яке дозволить захищати від дронів танки та іншу бойову техніку, оскільки війна в Україні показала їхню вразливість перед літальними апаратами.

"Це не система для стадіону — це бойова система", — наголосив Йонатан Зур. — "Дрон не повинен проникнути на територію, і у вас немає часу. Вам потрібне дуже просте рішення, щоб просто натиснути кнопку та зупинити загрозу".

Раніше писали про лазерну систему від Raytheon Technologies, яка збиває будь-які дрони вагою до 600 кг. Випробування на полігоні Юма США показали ефективність комплексу потужністю 50 кВт, встановленого на машину Stryker.