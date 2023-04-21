Дроны SeaOnyx будут доставлять боеприпасы и сбрасывать их прямо на поле боя

Пентагон уже подписал соглашение с компанией-производителем и планирует использовать другие беспилотники для срочной доставки крови раненным бойцам.

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Морская пехота США заключила соглашение с компанией Leidos о разработке прототипа воздушного дрона, который сможет доставлять боеприпасы в отдаленные военные подразделения, сообщает Stars and Stripes.

По словам представителей компании Leidos, целью проекта является создание одного прототипа дрона SeaOnyx, который сможет выполнить миссию по логистическому обеспечению в течение 18 месяцев. Дрон должен обладать способностью перевозить груз весом от 136 до 272 кг на расстояние до 160 км до боевой зоны. В проект также вовлечена компания Phenix Solutions. Сумма контракта не разглашается.

Это соглашение является частью других усилий военных США по производству дронов для перевозки груза на поле боя. Морская пехота США провела первую боевую миссию по доставке груза с помощью роботизированного вертолета еще в 2011 году. А в прошлом месяце военные показали систему дрона для перевозки груза, который может нести 68 кг на расстояние 14 км. Этот БПЛА пользуется точками ориентировки для наведения своей цели и ожидается, что его можно будет использовать с осени этого года.

Армия США так же тестирует дрон для доставки медикаментов и запасов крови для раненых бойцов. В военном ведомстве отмечают, что глобальное использование беспилотников в армии — один из основных факторов проведения успешных операций в условиях современной войны. Пентагон заявляет, что усиленно следит за тем, как используются дроны в войне России против Украины и отмечают главные факторы использования беспилотников на современном поле боя.

Ранее Фокус писал, что ВСУ начали бить по оккупантам дронами-камикадзе Switchblade 600.