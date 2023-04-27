Доставит 10 кг груза, но стоит почти как автомобиль: дрон Foxtech Krane 130 уже в продаже (видео)

Этот БПЛА имеет модульный дизайн, а значит собрать и разобрать его можно всего за три минуты.

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В продаже появилась ранее анонсированная модель грузового беспилотника Foxtech Krane 130, сообщает sUAS News. Это электрический квадрокоптер с модульным дизайном, который может поднимать груз весом до 10 кг и летать до 120 минут без дозаправки, что делает его идеальной платформой для доставки, сброса и обследования различных объектов.

Дрон обойдется своему покупателю в немалые $8500 за базовую конфигурацию. Вся конструкция БПЛА состоит из съемных частей: батарей, полезной нагрузки и пропеллеров. Благодаря этому один человек может собрать Krane 130 всего за 3 минуты.

Благодаря модульному дизайну дрон очень просто собрать и разобрать. Фото: Соцсети

Два аккумулятора на 28000 мАч обеспечивают Foxtech Krane 130 время полета до 120 минут без груза и до 30 минут с грузом в 10 кг. Foxtech Krane 130 может быть оснащен двойным GPS для более простой подготовки к полету и повышения точности позиционирования.

Кроме того, он имеет быстросъемную структуру для установки различных видов полезной нагрузки, таких как камеры на подвесе, лидары, коробки для доставки, устройства для сброса груза, мегафоны, фонари и т.д. Это позволяет использовать несколько видов полезной нагрузки для выполнения одной задачи, например, синхронного обследования с помощью камер на подвесе, установленных сверху и снизу, доставки груза с помощью лебедки и лидара и т.д.

Основные преимущества Foxtech Krane 130:

Время полета до 120 минут

Грузоподъемность до 10 кг

Модульный дизайн

В комплект поставки входят:

Квадрокоптер Foxtech Krane 130

GPS-модуль

Полетный контроллер

Наземная станция управления

Два аккумулятора на 28000 мАч

Зарядное устройство

Кейс для переноски

Дополнительные компоненты:

Двойной GPS и т.д.

Радиоуправление: MX16 Pro (30 км) и т.д.

Полезная нагрузка, которую может нести дрон: камеры для картографии/съемки, камеры на подвесе для обследования, лидары, модули RTK, устройства для сброса и доставки груза, коробки для доставки, мегафоны, фонари и т.д.

Характеристики Foxtech Krane 130:

База: 1250 мм,

Размер: 1040х1040х270 мм (в разложенном виде),

Пропеллер: 32х12,

Базовый пустой вес: 4 кг (без батареи),

Автономность:

120 минут без груза,

90 минут с грузом в 1 кг,

60 минут с грузом в 5 кг,

30 минут с грузом в 10 кг.

Возможности беспилотника Foxtech Krane 130.

Ранее Фокус писал, что дрон Kona заменит пилотов грузовых самолетов.