Доставит 10 кг груза, но стоит почти как автомобиль: дрон Foxtech Krane 130 уже в продаже (видео)
Этот БПЛА имеет модульный дизайн, а значит собрать и разобрать его можно всего за три минуты.
В продаже появилась ранее анонсированная модель грузового беспилотника Foxtech Krane 130, сообщает sUAS News. Это электрический квадрокоптер с модульным дизайном, который может поднимать груз весом до 10 кг и летать до 120 минут без дозаправки, что делает его идеальной платформой для доставки, сброса и обследования различных объектов.
Дрон обойдется своему покупателю в немалые $8500 за базовую конфигурацию. Вся конструкция БПЛА состоит из съемных частей: батарей, полезной нагрузки и пропеллеров. Благодаря этому один человек может собрать Krane 130 всего за 3 минуты.
Два аккумулятора на 28000 мАч обеспечивают Foxtech Krane 130 время полета до 120 минут без груза и до 30 минут с грузом в 10 кг. Foxtech Krane 130 может быть оснащен двойным GPS для более простой подготовки к полету и повышения точности позиционирования.
Кроме того, он имеет быстросъемную структуру для установки различных видов полезной нагрузки, таких как камеры на подвесе, лидары, коробки для доставки, устройства для сброса груза, мегафоны, фонари и т.д. Это позволяет использовать несколько видов полезной нагрузки для выполнения одной задачи, например, синхронного обследования с помощью камер на подвесе, установленных сверху и снизу, доставки груза с помощью лебедки и лидара и т.д.
Основные преимущества Foxtech Krane 130:
- Время полета до 120 минут
- Грузоподъемность до 10 кг
- Модульный дизайн
В комплект поставки входят:
- Квадрокоптер Foxtech Krane 130
- GPS-модуль
- Полетный контроллер
- Наземная станция управления
- Два аккумулятора на 28000 мАч
- Зарядное устройство
- Кейс для переноски
Дополнительные компоненты:
- Двойной GPS и т.д.
- Радиоуправление: MX16 Pro (30 км) и т.д.
Полезная нагрузка, которую может нести дрон: камеры для картографии/съемки, камеры на подвесе для обследования, лидары, модули RTK, устройства для сброса и доставки груза, коробки для доставки, мегафоны, фонари и т.д.
Характеристики Foxtech Krane 130:
- База: 1250 мм,
- Размер: 1040х1040х270 мм (в разложенном виде),
- Пропеллер: 32х12,
- Базовый пустой вес: 4 кг (без батареи),
Автономность:
- 120 минут без груза,
- 90 минут с грузом в 1 кг,
- 60 минут с грузом в 5 кг,
- 30 минут с грузом в 10 кг.
Ранее Фокус писал, что дрон Kona заменит пилотов грузовых самолетов.