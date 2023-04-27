Планер GD-2000 доставит боеприпасы в разгар сражений: военные уже испытали БПЛА (видео)

Автономный самолет сможет перевозить до 680 килограмм груза и сбрасывать его прямо на поле боя.

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В США армия проводит испытания нового беспилотного планера GD-2000, который может доставлять грузы и оружие на поле боя, сообщает Defense Blog. Этот планер, разработанный корпорацией Yates Electrospace Corporation, представляет собой автономный воздушный транспорт с тандемным крылом.

GD-2000 способен поднять и доставить до 680 кг груза на расстояние до 64 км от точки сброса. Сам относительно небольшой планер можно запустить с самолетов C-5, C-17, C-130, V-22 и других грузовых платформ, а также перевозить подвесным способом с вертолетов CH-53 и других винтокрылых платформ.

Существует несколько модификаций этого военного грузового беспилотника: GD-2000 (планер /одноразовый/автономный), GD-2000 WB (планер/автономный/широкофюзеляжный), SA-PGB (точно направляемый груз/автономный) и ER-2500 (дальнобойный/автономный).

GD-2000 раскрывает свои винты сразу после сброса с самолета. Фото: Соцести

Разработчики планера утверждают, что с некоторыми модификациями беспилотный самолет также может приземляться и возвращаться на морские корабли, что еще больше расширяет возможности пополнения запасов на небольших островах, которые часто встречаются в Индо-Тихоокеанском регионе.

Любопытной особенностью модели является то, что после запуска и приземления его можно быстро утилизировать, чтобы он не достался врагу и беспилотник не могли использовать против войск США или их союзников.

Разработка подобных беспилотных планеров является альтернативой текущим способам доставки грузов в различных условия, говорят в армии. Внедрение планера повысит возможности отрядов специальных сил, развернутых в ограниченной для полетов местности.

Тестовые испытания GD-2000 и GD-1000, который является одной из версий грузового автономного планера.

Ранее Фокус писал, что сейчас разрабатывается дрон Kona, который заменит пилотов грузовых самолетов.