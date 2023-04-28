Торговал личными данными украинцев: в Нетешине "с боем" задержали киберпреступника (фото)

За информацию он просил с клиентов от $500 до $2000, а при задержании — оказал злостное сопротивление полиции, ранив одного из правоохранителей.

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Сотрудники Киберполиции Украины задержали 36-летнего жителя Нетешина (Хмельницкая область), который занимался продажей личных данных граждан Украины и Европейского союза в мессенджере Telegram, сообщается на официальном сайте ведомства.

Мужчина был администратором закрытых групп и каналов, где предлагал на продажу персональные данные более 300 миллионов человек из разных стран. В частности, у подозреваемого были сведения о паспортных данных, номерах налогоплательщиков, свидетельствах о рождении, водительских удостоверениях, данных банковских счетов. В зависимости от объема данных он требовал за информацию от $500 до $2000 долларов.

Киберполиция изъяла серверное оборудование, на котором были обнаружены базы данных граждан Украины и ЕС. Фото: пресс-служба Киберполиции

Предварительно установлено, что среди покупателей были и граждане страны-агрессора. Оплату за продажу баз данных гражданам РФ задержанный получал с помощью запрещенных на территории Украины валют.

Мужчина мешал проведению следственных действий, а позже – нанес телесные повреждения киберполицейскому. Подозреваемого задержали и поместили в изолятор временного содержания. В его жилище правоохранители провели обыск, изъяв мобильные телефоны, три десятка жестких дисков, SIM-карты, компьютерную технику и серверное оборудование, на котором были обнаружены базы данных с ограниченным доступом. В настоящее время устанавливается происхождение этих баз.

По статьям 361-1 и 362 уголовного кодекса мужчине грозит до трех лет тюрьмы, но он явно "поднял планку" напав на полицейского, за что к этим двум статьям прибавится статья 345, по которой мужчине уже грозит пять лет за решеткой.

Ранее Фокус писал, что Кремль теряет контроль над хакерами, которых использует для атаки Украины.