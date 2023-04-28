Торгував особистими даними українців: у Нетішині "з боєм" затримали кіберзлочинця (фото)

За інформацію він просив із клієнтів від $500 до $2000, а під час затримання — чинив злісний опір поліції, поранивши одного з правоохоронців.

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Співробітники Кіберполіції України затримали 36-річного мешканця Нетішина (Хмельницька область), який займався продажем особистих даних громадян України та Європейського союзу у месенджері Telegram, повідомляється на офіційному сайті відомства.

Чоловік був адміністратором закритих груп та каналів, де пропонував на продаж персональні дані понад 300 мільйонів людей із різних країн. Зокрема, у підозрюваного були відомості про паспортні дані, номери платників податків, свідоцтва про народження, посвідчення водія, дані банківських рахунків. Залежно від обсягу даних, він вимагав за інформацію від $500 до $2000 доларів.

Кіберполіція вилучила серверне обладнання, на якому було виявлено бази даних громадян України та ЄС. Фото: преслужба Киберполіції

Попередньо встановлено, що серед покупців були громадяни країни-агресора. Оплату за продаж баз даних громадянам РФ затриманий отримував за допомогою заборонених на території України валют.

Чоловік заважав проведенню слідчих дій, а пізніше завдав тілесних ушкоджень кіберполіцейському. Підозрюваного затримали та помістили до ізолятора тимчасового утримання. У його оселі правоохоронці провели обшук, вилучивши мобільні телефони, три десятки жорстких дисків, SIM-картки, комп'ютерну техніку та серверне обладнання, на якому було виявлено бази даних з обмеженим доступом. Нині встановлюється походження цих баз.

За статтями 361-1 та 362 кримінального кодексу чоловікові загрожує до трьох років в'язниці, але він явно "підняв планку" напавши на поліцейського, за що до цих двох статей додасться стаття 345, за якою чоловікові вже загрожує п'ять років за ґратами.

Раніше Фокус писав, що Кремль втрачає контроль над хакерами, які використовує для атаки України.