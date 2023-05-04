Готовят к войне с Китаем и РФ: дрон MQ-9 впервые взлетел с шоссе вместо взлетной полосы

Американские военные тренируются применять самолеты и беспилотники вдали от аэродромов, чтобы расширить географию своих операций.

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Беспилотный летательный аппарат Военно-воздушных сил США MQ-9 Reaper впервые применили на обычной дороге вместо взлетно-посадочной полосы. Об этом пишет издание The Drive.

Армия США уже давно ищут способы, как сохранить превосходство в воздухе в тех случаях, когда нет доступа к аэродромам и подготовленным взлетно-посадочным полосам, например, во время конфликта с условно равными противниками, такими как Россия или Китай. С 30 апреля по 2 мая она устроила учения под названием Agile Chariot на двух участках шоссе в штате Вайоминг, в которых задействовали MQ-9, транспорт специального назначения MC-130J Commando II, два штурмовика A-10C Thunderbolt II, два вертолета специального назначения MH-6M Little Bird.

Американские военные сообщили, что операторам 2-й эскадрильи специальных оператций, входящей в состав 919-го крыла специальных операций в Дьюк-Филд, Флорида, удалось впервые в истории успешно посадить дрон MQ-9 на шоссе так же, как и другие самолеты. Военный транспорт заправили, перевооружили и снова подняли в небо с дороги. Обратный полет совершила 65-я эскадрилья из Херлберт-Филд, Флорида. Комбинация пилотируемых самолетов и дронов во время военных учений рода также является новой, но The Drive считает, что в ближайшем будущем они будут часто работать вместе.

"Возможности, продемонстрированные во время Agile Chariot, демонстрируют, как MQ-9 может запускаться и восстанавливаться из удаленных мест, а также расширять свою оперативную досягаемость для защиты американских интересов во всем мире", — прокомментировал подполковник Дэвид Пейн.

Подполковник Брайан Фланиган добавил, что одним из главных преимуществ Reaper является его универсальность, поскольку он может поддерживать разведку, наблюдение и рекогносцировку, а также непосредственно наносить удары с воздуха. А возможность взлетать и садиться на шоссе позволит использовать их вдали от аэродромов.

Ранее армия США вывела 49 истребителей и ударных БПЛА для демонстрации силы под названием "Слоновья прогулка". Она показала, что США готовы задействовать большое количество авиации в военных операциях.