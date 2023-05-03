"Демонстрация силы": в США вывели 49 истребителей и ударных БПЛА для Elephant walk (видео)

"Слоновья прогулка" проходила на авиабазе Hollowan в Нью-Мексико, чтобы продемонстрировать готовность ВВС США задействовать большое количество сил и людей к потенциальным операциям.

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В штате Нью-Мексико на одной из баз ВВС США вывели на взлетно-посадочную полосу сразу 49 истребителей F-16 Viper и ударных беспилотников MQ-9 Reaper для Elephant walk. Об этом сообщает The War Zone.

"Слоновья прогулка" в Нью-Мексико отличается от других тем, что всю акцию снимали с камеры беспилотника MQ-9 Reaper, пролетавшего над взлетно-посадочной полосой. Мероприятие состоялось еще 21 апреля, в нем приняли участие 40 истребителей F-16 и 9 БПЛА MQ-9 из 49 крыла ВВС США.

Каждый из этих F-16 не просто вышел на взлетную полосу, а готов взлететь один за другим

В издании отмечают, что сочетание беспилотников и БПЛА во время "прогулки" может являться лишь началом амбициозных планов Военно-воздушных сил США в совместных операциях пилотируемой и беспилотной авиации.

Беспилотники и истребители готовы к взлету

Также среди лётчиков примерно 25% проходят курс обучения на авиабазе Holloman. А беспилотники и истребители принадлежат к разным эскадрилиям ВВС США.

"Когда люди вспоминают базу ВВС Holloman, я хочу, чтобы они представляли самолет и миссию, которая изображена на сегодняшней "слоновей прогулке". У нас есть тренировочный конвейер F-16 Viper и MQ-9 Reaper, и эта прогулка демонстрирует количество авиационной и человеческой силы, которую мы можем создать", — заявил командир 49-го крыла Джастин Спирс.

Что означает "слоновья прогулка" в авиации?

Elephant walk или "слоновья прогулка" — это демонстрация силы, показывающая уровень готовности, обучение личного состава и чистую военную мощь. За короткое время на взлетную полосу выводится большое количество самолетов для вылета. Это требует высоких навыков летчиков.

В Соединенных Штатах часто проводят акции Elephant walk. Корни этого мероприятия уходят во время Второй мировой войны, когда большие флоты союзных бомбардировщиков проводили атаки в миссиях, содержащих 1000 самолетов. Свидетели тех событий говорили, что это сродни слонам, которые идут к следующему водопою.

Напомним, 2 мая в МИД Украины заявили, что поставка Воздушным силам F-16 зависит от контрнаступления.

1 мая Резников заявил, что поставки истребителей Украине — это самая дорогая история, потому что нужны не только самолеты, но и вооружение и топливо для них.