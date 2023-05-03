"Демонстрація сили": в США вивели 49 винищувачів і ударних БПЛА для Elephant walk (відео)

"Прогулянка слонів" відбувалася на авіабазі Hollowan у Нью-Мексико, щоб продемонструвати готовність ВПС США долучити велику кількість сил і людей до потенційних операцій.

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У штаті Нью-Мексико на одній із баз ВПС США вивели на злітно-посадкову смугу одразу 49 винищувачів F-16 Viper і ударних безпілотників MQ-9 Reaper для Elephant walk. Про це повідомляє The War Zone.

"Прогулянку слонів" у Нью-Мексико відрізняється від інших тим, що всю акцію знімали з камери безпілотника MQ-9 Reaper, який пролітав над злітно-посадковою смугою. Захід відбувся ще 21 квітня, в ньому взяли участь 40 винищувачів F-16 і 9 БПЛА MQ-9 із 49-ї крило ВПС США.

Кожен із цих F-16 не просто вийшов на злітну смугу, а готовий злетіти один за одним

У виданні зазначають, що поєднання безпілотників і БПЛА під час "прогулянки" може бути лише початком амбітних планів Військово-повітряних сил США в спільних операціях пілотованої та безпілотної авіації.

Безпілотники та винищувачі готові до зльоту

Також серед льотчиків приблизно 25% проходять курс навчання на авіабазі Holloman. А безпілотники та винищувачі належать до різних ескадрилій ВПС США.

"Коли люди згадують базу ВПС Holloman, я хочу, щоб вони уявляли літак і місію, які зображені на сьогоднішній "прогулянці слонів". У нас є найбільший тренувальний конвеєр F-16 Viper і MQ-9 Reaper, і ця прогулянка демонструє кількість авіаційної та людської сили, яку ми можемо створити", — заявив командир 49-го крила Джастін Спірс.

Що означає "прогулянка слонів" в авіації?

Elephant walk або "прогулянка слонів" — це демонстрація сили, яка показує рівень готовності, навченість особового складу й чисту військову міць. За короткий проміжок часу на злітну смугу виводиться велика кількість літаків для вильоту. Це потребує високих навичок від льотчиків.

У Сполучених Штатах часто проводять акції з Elephant walk. Коріння цього заходу йдуть із часу Другої світової війни, коли великі флоти союзних бомбардувальників проводили атаки в місіях, що містили 1000 літаків. Свідки тих подій казали, що це схоже на слонів, які йдуть до наступного водопою.

Нагадаємо, 2 травня в МЗС України заявили, що постачання Повітряним силам F-16 залежить від контрнаступу.

1 травня Резніков заявив, що постачання винищувачів Україні — це найдорожча історія, бо треба не тільки літаки, а й озброєння та паливо для них.