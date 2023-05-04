Военные хотят лазерами резать броню танков: разработка уже обошлась в $8 млн (видео)

Австралийская армия уже выделила деньги разработчикам, но у некоторых экспертов есть сомнения в успехе этой затеи.

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Армия Австралии хочет получить в свое распоряжение лазеры, способные уничтожать танки и другую бронетехнику, пишет Interesting Engineering. Министерство обороны заключило контракт с компанией QinetiQ на сумму $8 млн для создания такого оружия.

Проект получил название "High Energy Laser Weapon System" (Система лазерного оружия высокой энергии) и является частью более широкой программы, которая направлена на развитие новых технологий в области искусственного интеллекта и робототехники для военных целей.

Лазерное оружие – это не новинка в современном мире. США, Россия и Китай уже давно экспериментируют с лазерами для различных задач, от сбивания беспилотников до уничтожения ракет. Однако создание лазеров, способных разрезать броню танков, это особый вызов, так как подобные системы требуют большой мощности и точности.

Австралийский проект планирует использовать оптическую систему для фокусировки лазера на цели и компенсации атмосферных эффектов. Также предполагается использование автономных платформ для размещения лазеров, таких как дроны или наземные роботы.

Целью проекта является создание прототипа лазерного оружия высокой энергии к 2025 году и его демонстрация на полигоне. Если все пойдет по плану, Австралия станет одной из первых стран в мире, обладающих таким видом оружия.

Однако у некоторых военных экспертов и ученых есть сомнения по поводу успешности такого грандиозного плана. В качестве недостатков лазерных систем и трудностей при их разработке они отмечают подверженность лазеров атмосферным помехам, таким как пыль, дождь или туман, которые могут ослаблять или рассеивать луч.

Кроме того, чтобы прорезать броню танка понадобиться иметь компактный энергетический модуль, который будет способен выдавать луч мощностью в 300 кВт энергии, а решить эту задачу пока слишком сложно. Такой модуль нужно будет установить на большой платформе, и он не поместится в обычный танк или БТР.

Lockheed Martin активно разрабатывает лазерное ПВО

Ранее Фокус сообщал, что в Пентагоне задумали еще более грандиозный проект: там хотят создать всемирную сеть беспроводной передачи энергии по принципам Николы Теслы.