Армия изучает, как защитить данные для обучения ИИ: почему это важно

Пентагон планирует провести специальные исследования о защите данных для нейросетей.

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Армия США планирует провести исследование о том, как лучше защищать и управлять наборами данных, которые используются для обучения и работы искусственного интеллекта и машинного обучения, сообщает Defense One. Для этого армия обратилась к промышленности за помощью в определении лучших практик и стандартов в этой области.

Уже опубликован запрос информации, в котором главное военное ведомство США приглашает компании и организации поделиться своим опытом и знаниями о том, как обеспечить безопасность, качество, доступность и этичность данных для ИИ. Армия также хочет узнать, какие технологии и инструменты могут помочь в этом.

"Наборы данных являются жизненно важным ресурсом для развития и использования ИИ", — говорится в запросе. "Однако существует множество проблем, связанных с наборами данных, таких как их защита от кражи или манипуляций, обеспечение их достоверности и точности, поддержание их актуальности и соответствия законодательству, а также учет этических и социальных аспектов".

Армия намерена провести исследование по этим вопросам в течение этого года. Целью исследования является разработка рекомендаций и руководящих принципов для управления наборами данных в армии. В Пентагоне так же хотят выявить потенциальные пробелы и риски в этой области.

"Это исследование поможет армии определить лучшие практики по созданию, хранению, распространению, использованию и уничтожению наборов данных для ИИ и моделей обучения", — говорится в документе.

Ранее Фокус сообщал, что военные нашли применение чат-боту ChatGPT: зачем им это понадобилось.