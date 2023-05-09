Армія вивчає, як захистити дані для навчання ШІ: чому це важливо

Пентагон планує провести спеціальні дослідження щодо захисту даних для нейромереж.

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Армія США планує провести дослідження про те, як краще захищати та керувати наборами даних, які використовуються для навчання та роботи штучного інтелекту й машинного навчання, повідомляє Defense One. Для цього армія звернулася до промисловості за допомогою у визначенні кращих практик і стандартів у цій галузі.

Уже опубліковано запит інформації, в якому головне військове відомство США запрошує компанії та організації поділитися своїм досвідом і знаннями про те, як забезпечити безпеку, якість, доступність і етичність даних для ШІ. Армія також хоче дізнатися, які технології та інструменти можуть допомогти в цьому.

"Набори даних є життєво важливим ресурсом для розвитку та використання ШІ, — йдеться в запиті. — Однак існує безліч проблем, пов'язаних із наборами даних, таких як їхній захист від крадіжки або маніпуляцій, забезпечення їхньої достовірності й точності, підтримання їхньої актуальності й відповідності законодавству, а також врахування етичних і соціальних аспектів".

Армія має намір провести дослідження з цих питань протягом цього року. Метою дослідження є розробка рекомендацій і керівних принципів для управління наборами даних в армії. У Пентагоні також хочуть виявити потенційні прогалини та ризики в цій галузі.

"Це дослідження допоможе армії визначити найкращі практики зі створення, зберігання, поширення, використання та знищення наборів даних для ШІ та моделей навчання", — йдеться в документі.

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