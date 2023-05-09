Система ASIMOV защитит солдат от роботов: без использования ИИ не обошлось

Новая разработка обеспечивает круглосуточную 360-градусную информированность о персонале и армия США уже выделила инженерам более $1,7 млн.

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Пентагон выделил компании Charles River Analytics сумму в $1,7 млн для разработки системы безопасности персонала, который обслуживает автономный наземный транспорт и других подвижных роботов, сообщает UST. Эта система, названная ASIMOV (Advanced Safety and Intelligent Mobility through Onboard Vision), предназначена для обеспечения круглосуточного и всестороннего обнаружения и отслеживания людей вокруг беспилотного транспорта.

Безопасность операций является первостепенной задачей для успешного внедрения беспилотных систем, так как они будут работать рядом с солдатами и гражданскими, а так же могут оказаться в окружении врага. Поэтому система ASIMOV будет так же оснащена распознаванием своих и вражеских подразделений. Кроме того, разрабатываемые датчики должны позволять избегать столкновений и угроз со стороны противника.

Система ASIMOV использует камеры и алгоритмы машинного обучения для определения положения, скорости и направления движения людей, а также для прогнозирования их движений и намерений — дружественных или враждебных. Система постоянно следит за окружающей обстановкой и обеспечивает максимальную мобильность. ASIMOV избегает использования активных датчиков, таких как лидар или радар, которые могут выдать свое присутствие.

Компания Charles River Analytics, которая разрабатывает систему ASIMOV, утверждает, что ее продукт способствует улучшению безопасности автоматизированного транспорта и роботов на поле боя и при использовании в гражданских целях.

Ранее Фокус сообщал, что инженеры создали "бесшумный радар" для обнаружения стелс-самолетов.