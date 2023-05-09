Инженеры создали "бесшумный радар" для обнаружения стелс-самолетов (видео)

Система Twinvis захватывает волны от воздушных целей и анализирует их с помощью специальных алгоритмов.

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Hensoldt — немецкая компания, специализирующаяся на разработке и производстве высокотехнологичных решений в области обороны и безопасности, представила пассивную радарную систему Twinvis, пишет Armyrecognition. Эта система способна обнаруживать и отслеживать воздушные цели, не излучая собственных радиосигналов и не выдавая свое местоположение.

Пассивный радар Twinvis использует существующие источники электромагнитного излучения, такие как телевизионные или радиостанции, для создания "пассивной зондирующей волны". Эта волна отражается от воздушных целей и возвращается к приемникам Twinvis, которые анализируют ее с помощью специальных алгоритмов. Таким образом, система может определить положение, скорость и направление движения целей.

Система имеет ряд преимуществ перед традиционными активными радарами. Во-первых, он не зависит от собственных передатчиков и может работать в любых условиях освещенности и погоды. Во-вторых, он не подвержен помехам и подавлению сигнала со стороны противника. В-третьих, он не создает электромагнитного излучения, которое могло бы быть обнаружено или использовано для наведения оружия.

Пассивный радар Twinvis может быть развернут на земле, на море или в воздухе Фото: Hensoldt

Пассивный радар может быть развернут на земле, на море или в воздухе. Он состоит из четырех приемных антенн и одного вычислительного блока. Он может обслуживать до 500 целей одновременно и имеет дальность обнаружения до 200 км. Он также может интегрироваться с другими системами обнаружения и управления для создания объединенной картины обстановки.

Новая система для радаров особенно эффективна против так называемых "бесшумных" целей, таких как стелс-самолеты, БПЛА или крылатые ракеты. Эти цели имеют низкую отражательную способность для активных радаров и могут легко проникнуть в зону противника без обнаружения. Однако Twinvis может распознать их по изменению фона пассивной зондирующей волны.

Hensoldt утверждает, что пассивный радар является уникальным продуктом на рынке и имеет большой потенциал для различных приложений в области обороны и безопасности.

Система Twinvis в действии

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