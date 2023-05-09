Інженери створили "безшумний радар" для виявлення стелс-літаків (відео)

Система Twinvis захоплює хвилі від повітряних цілей та аналізує їх за допомогою спеціальних алгоритмів.

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Hensoldt — німецька компанія, що спеціалізується на розробці та виробництві високотехнологічних рішень у галузі оборони та безпеки, представила пасивну радарну систему Twinvis, пише Armyrecognition. Ця система здатна виявляти та відстежувати повітряні цілі, не випромінюючи власних радіосигналів і не видаючи своє місцезнаходження.

Пасивний радар Twinvis використовує існуючі джерела електромагнітного випромінювання, такі як телевізійні або радіостанції, для створення пасивної зондувальної хвилі. Ця хвиля відбивається від повітряних цілей і повертається до приймачів Twinvis, які аналізують її за допомогою спеціальних алгоритмів. Таким чином, система може визначити положення, швидкість та напрямок руху цілей.

Система має низку переваг перед традиційними активними радарами. По-перше, він не залежить від власних передавачів і може працювати в будь-яких умовах освітленості та погоди. По-друге, він не схильний до перешкод і придушення сигналу з боку противника. По-третє, він не створює електромагнітного випромінювання, яке могло бути виявлено або використано для наведення зброї.

Пасивний радар Twinvis може бути розгорнутий на землі, на морі чи у повітрі. Фото: Hensoldt

Пасивний радар може бути розгорнутий на землі, на морі чи у повітрі. Він складається з чотирьох приймальних антен та одного обчислювального блоку. Він може обслуговувати до 500 цілей одночасно та має дальність виявлення до 200 км. Він також може інтегруватися з іншими системами виявлення та керування для створення об'єднаної картини ситуації.

Нова система для радарів особливо ефективна проти так званих "безшумних" цілей, таких як стелс-літаки, БПЛА або крилаті ракети. Ці цілі мають низьку відбивну здатність для активних радарів і легко проникнути в зону противника без виявлення. Однак Twinvis може розпізнати їх по зміні пасивної зондуючої хвилі фону.

Hensoldt стверджує, що пасивний радар є унікальним продуктом на ринку і має великий потенціал для різних програм в галузі оборони та безпеки.

Система Twinvis у дії

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