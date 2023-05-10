"Железный человек" уже реален: военные освоили реактивные костюмы для полетов (видео)

Cоздатель "джет-паков" Ричард Браунинг уверяет, что они позволяют летать со скоростью 130 км/ч в течение 5 минут — этого хватит для выполнения многих боевых операций.

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Во вторник, 9 мая, бойцы спецназа США с помощью реактивных костюмов полетали в городе Тампа, штат Флорида. Подробности демонстрации раскрыл сайт американского телеканала Fox 13.

Во время конференции спецназа двое военнослужащих отправились в полет с помощью реактивных костюмов от стартапа Gravity Industries, в которых напоминают Железного человека — супергероя из Marvel. Они несколько раз поднимались над Мексиканским заливом, перелетая с корабля на корабль, а затем на причалы. Один из пилотов закрепил на рюкзаке украинский флаг, демонстрируя поддержку США.

"Украинского утра всем", — прокомментировал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, опубликовав видеозапись демонстрации на своей странице в Telegram.

Как рассказал основатель Gravity Industries Ричард Браунинг, реактивные ранцы на 1500 лошадиных сил позволяют развивать скорость около 130 км/ч и держаться в воздухе в течение 5 минут на высоте до 3600 м. По словам военных, это хватает специальным и элитным силам для выполнения ряда миссий: рейдов, саботажей, морских абордажей, спасение раненых бойцов на поле боя.

"Мы обучаем несколько союзных спецподразделений, и причина, по которой мы несем украинский флаг, заключается в том, что мы были в Украине всего около 10 дней назад", — поделился Ричард Браунинг.

Военный США в реактивном костюме Gravity Industries Фото: Fox News

Он добавил, что стоимость одного костюма составляет около $500 000. И это при том, что для производства используются достаточно дешевые детали, напечатанные на 3D-прентере.

"Нужно объединить каждую руку с ранцем — это похоже на штатив для камеры на трех ножках. Когда вы направляете руки вниз, то поднимаетесь, а когда разводите в стороны, то опускаетесь, а все остальное так же интуитивно понятно, как катание на велосипеде или лыжах", — отметил изобретатель.

Военный США летает в реактивном костюме Gravity Industries Фото: Fox News

Еще в 2017 году Ричард Браунинг представил работающий реактивный костюм вместе со своим стартапом Gravity Industries. Первый прототип состоял из шести реактивных двигателей, расположенных в ранце и специальных соплах на руках, топливного бака и шланга для подачи топлива. Первый прототип мог поднять человека всего на метр.

В 2021 году стало известно, что спецназ Нидерландов использовал костюмы Gravity Industries во время учений. С их помощью бойцы отработали преследование и захват корабля с терористами.

Немногим позже реактивные костюмы Gravity Industries опробовали военные Великобритании. Они смогли перелететь с надувной лодки на палубу вражеского судна.