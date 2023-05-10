Украинская "Армия дронов" уничтожила российской техники на $1 млрд

По словам руководителя Госспецсвязи, всего проект "Армия дронов" благодаря украинцам собрал средства на закупку 3,5 тысячи беспилотников.

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В эфире программы "Подробности" в национальном телемарафоне глава Госспецсвязи Юрий Щиголь заявил, что ВСУ получили 2,5 тысячи беспилотников, которые были закуплены на пожертвования граждан Украины. В рамках проекта UNITED24 всего было собрано 4 млрд гривен и на них удалось закупить 3,5 тысячи БПЛА различных модификаций.

Юрий Щиголь отмечает, что украинцы понимают важность дронов для ВСУ, поэтому любой сбор наши военные закрывают всего за несколько дней. И закупленные беспилотники успешно уничтожают оккупантов. Например, по словам Юрия, только с помощью дронов Лазер было уничтожено тяжелой техники россиян (в том числе РЭБ и танков) на $1 млрд.

В Украине успешно развиваются компании по разработке и производству беспилотников, говорит глава Госспецсвязи. На начало войны в Украине работало около 30 таких компаний, а сейчас их уже более сотни. Госспецсвязь постоянно сотрудничает и закупает БПЛА у 35 украинских разработчиков. Правительство выделило более 40 млрд грн для закупки именно украинских дронов, ведь БПЛА – это будущее армии, которое помогает сберечь жизни наших героев.

Кроме этого, как отмечает Юрия Щиголь, в Украине работает более 25 школ, в которых обучают будущих операторов беспилотников. За последние полгода уже прошли подготовку 10 тысяч операторов БПЛА из состава ВСУ. На протяжении следующих нескольких месяцев планируется подготовить еще 5 тысяч операторов дронов. В основном, для того чтобы научиться базовым навыкам управления беспилотником, требуется около недели. Главная задача на сегодня – научить каждого бойца ВСУ использовать базовые и массовые модели дронов для разведки, говорит чиновник.

Ранее Фокус сообщал, что на фронт едут дроны PD-2: будут помогать HIMARS охотиться на оккупантов.