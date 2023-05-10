Обнаружит и технику, и даже оккупантов: что известно о радарах ieMHR для ВСУ (видео)

Устройства от компании RADA Electronic Industries могут засечь человека на расстоянии 20 км, а дрон — на расстоянии 45 км.

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Недавно Фокус сообщал о том, что ВСУ получили радары от компании RADA Electronic Industries — ieMHR. Мы расскажем подробнее о том, как работают эти устройства и чем они помогут украинским военным.

На сайте компании-производителя указано, что Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar (ieMHR) относится к классу многоцелевых радаров для противодействия беспилотным авиационным системам (дронам, барражирующим боеприпасам), системам противовоздушной обороны малой дальности, системам противоракетной обороны, артиллерии и минометов.

Радарная платформа S-диапазона с импульсным доплером оснащена антенной AESA и усилителем GaN с расширенными возможностями обработки 4D, что позволяет устройству качественно обрабатывать помехи и бороться со средствами РЭБ врага.

Среди преимуществ радара ieMHR названы следующие:

Уровень технологической готовности — TRL-9.

Мобильные системы SHORAD/C-UAS.

Обнаружение целей, обладающих низкой заметностью.

Система Multi-Mission – "один радар для обнаружения всего".

Модульная архитектура MOSA, позволяющая взаимодействовать со всеми видами систем уничтожения.

Программно-определяемая автоматизированная работа с помощью расширенной обработки сигналов и алгоритмов.

Распознавание сотней целей в режимах "Отслеживание во время поиска" и "Повторный поиск".

Сканирование пространства, поиск и отслеживание на 360° с помощью 4-х радаров.

Углубленный 4D-анализ допплеровского сдвига и других характеристик цели.

Небольшие габариты, возможность установки на любую транспортную платформу.

Также на сайте разработчика указаны и некоторые технические характеристики, согласно которым радар может работать в диапазоне температур от -40°С до +55°С, обладает интерфейсами ASTERIX, Ethernet, дискретным вводом/выводом, массой в 58 кг и диаметром 79 см. Входная мощность устройства составляет 28 В, а потребляемая мощность — 790 Вт.

Радар ieMHR способен обнаружить объекты:

Мини-БПЛА на расстоянии в 10 км.

БПЛА среднего размера — 45 км.

Транспортный самолет — 100 км.

Истребитель — 65 км.

Вертолет — 45 км.

Легкий/средний миномет/ракету малой дальности — 10 км.

Тяжелый миномет — 12 км.

Ракеты — 14 км

Пешеходы — 20 км.

Транспортные средства и суда среднего размера — 45 км.

Ранее сообщали о том, что ВСУ получат на вооружение 16 радаров RADA ieMHR.