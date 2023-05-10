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Диджитал Российско-украинская война

Обнаружит и технику, и даже оккупантов: что известно о радарах ieMHR для ВСУ (видео)

Радар ieMHR, Радар, ieMHR, RADA Electronic Industries
Фото: RADA Electronic Industries | Радар ieMHR от RADA Electronic Industries

Устройства от компании RADA Electronic Industries могут засечь человека на расстоянии 20 км, а дрон — на расстоянии 45 км.

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Недавно Фокус сообщал о том, что ВСУ получили радары от компании RADA Electronic Industries — ieMHR. Мы расскажем подробнее о том, как работают эти устройства и чем они помогут украинским военным.

На сайте компании-производителя указано, что Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar (ieMHR) относится к классу многоцелевых радаров для противодействия беспилотным авиационным системам (дронам, барражирующим боеприпасам), системам противовоздушной обороны малой дальности, системам противоракетной обороны, артиллерии и минометов.

Радарная платформа S-диапазона с импульсным доплером оснащена антенной AESA и усилителем GaN с расширенными возможностями обработки 4D, что позволяет устройству качественно обрабатывать помехи и бороться со средствами РЭБ врага.

Среди преимуществ радара ieMHR названы следующие:

  • Уровень технологической готовности — TRL-9.
  • Мобильные системы SHORAD/C-UAS.
  • Обнаружение целей, обладающих низкой заметностью.
  • Система Multi-Mission – "один радар для обнаружения всего".
  • Модульная архитектура MOSA, позволяющая взаимодействовать со всеми видами систем уничтожения.
  • Программно-определяемая автоматизированная работа с помощью расширенной обработки сигналов и алгоритмов.
  • Распознавание сотней целей в режимах "Отслеживание во время поиска" и "Повторный поиск".
  • Сканирование пространства, поиск и отслеживание на 360° с помощью 4-х радаров.
  • Углубленный 4D-анализ допплеровского сдвига и других характеристик цели.
  • Небольшие габариты, возможность установки на любую транспортную платформу.

Также на сайте разработчика указаны и некоторые технические характеристики, согласно которым радар может работать в диапазоне температур от -40°С до +55°С, обладает интерфейсами ASTERIX, Ethernet, дискретным вводом/выводом, массой в 58 кг и диаметром 79 см. Входная мощность устройства составляет 28 В, а потребляемая мощность — 790 Вт.

Радар ieMHR способен обнаружить объекты:

  • Мини-БПЛА на расстоянии в 10 км.
  • БПЛА среднего размера — 45 км.
  • Транспортный самолет — 100 км.
  • Истребитель — 65 км.
  • Вертолет — 45 км.
  • Легкий/средний миномет/ракету малой дальности — 10 км.
  • Тяжелый миномет — 12 км.
  • Ракеты — 14 км
  • Пешеходы — 20 км.
  • Транспортные средства и суда среднего размера — 45 км.

Ранее сообщали о том, что ВСУ получат на вооружение 16 радаров RADA ieMHR.