Виявить і техніку, і навіть окупантів: що відомо про радари ieMHR для ЗСУ (відео)

Пристрої від компанії RADA Electronic Industries можуть засікти людину на відстані 20 км, а дрон — на відстані 45 км.

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Нещодавно Фокус повідомляв про те, що ЗСУ отримали радари від компанії RADA Electronic Industries – ieMHR. Ми розповімо докладніше про те, як працюють ці пристрої та чим вони допоможуть українським військовим.

На сайті компанії-виробника вказано, що Improved & Enhanced Multi-Mission Hemispheric Radar (ieMHR) відноситься до класу багатоцільових радарів для протидії безпілотним авіаційним системам (дронам, баражуючим боєприпасам), системам протиповітряної оборони малої дальності, системам протиракетної оборони, артилерії.

Радарну платформу S-діапазону з імпульсним доплером оснащено антеною AESA та підсилювачем GaN з розширеними можливостями обробки 4D, що дозволяє пристрою якісно обробляти перешкоди та боротися із засобами РЕБ ворога.

Серед переваг радару ieMHR зазначено наступні:

Рівень технологічної готовності – TRL-9.

Мобільні системи SHORAD/C-UAS.

Виявлення цілей, які мають низьку помітність.

Система Multi-Mission – "один радар для виявлення всього".

Модульна архітектура MOSA, що дозволяє взаємодіяти з усіма видами систем знищення.

Програмно-визначувана автоматизована робота за допомогою розширеної обробки сигналів та алгоритмів.

Розпізнавання сотень цілей у режимах "Відстеження під час пошуку" та "Повторний пошук".

Сканування простору, пошук та відстеження на 360° за допомогою 4-х радарів.

Поглиблений 4D-аналіз доплерівського зсуву та інших характеристик цілі.

Невеликі габарити, можливість встановлення на будь-яку транспортну платформу.

Також на сайті розробника вказано й деякі технічні характеристики, згідно з якими радар може працювати в діапазоні температур від -40°С до +55°С, оснащений інтерфейсами ASTERIX, Ethernet, дискретним введенням/виводом, має вагу 58 кг та діаметр 79 см. Вхідна потужність пристрою становить 28 В, а споживана потужність – 790 Вт.

Радар ieMHR здатний виявити об'єкти:

Міні-БПЛА на відстані 10 км.

БПЛА середнього розміру — 45 км.

Транспортний літак — 100 км.

Винищувач – 65 км.

Вертоліт – 45 км.

Легкий/середній міномет/ракета малої дальності — 10 км.

Важкий міномет – 12 км.

Ракети — 14 км

Пішоходи – 20 км.

Транспортні засоби та судна середнього розміру — 45 км.

Раніше повідомляли про те, що ЗСУ отримають на озброєння 16 радарів RADA ieMHR.