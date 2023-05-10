Квантовый компьютер научили помнить "свое прошлое": почему это так важно

Исследователи Корнеллского университета создали частицу, называемую анионом, которая может улучшать квантовые вычисления.

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Самая главная проблема квантовых вычислений – декогеренция, которая возникает в результате внешних помех в квантовых вычислениях. Из-за этого квантовые компьютеры могут терять информацию, пишет Interesting Engineering. Однако с помощью создания частицы аниона ученым удалось решить эту проблему, сообщают они в своей научной работе.

Ученые создали квантовую память из атомов рубидия и анионов — отрицательно заряженных ионов, которые могут быть использованы для хранения квантовой информации. Атомы рубидия и анионы помещены в магнитное поле и подвергаются лазерному импульсу. При этом они испускают фотон — элементарную частицу света.

Ученые смогли заставить фотон и атом рубидия взаимодействовать таким образом, что они образовали квантовую связь — энтанглмент. Это означает, что состояния фотона и атома зависят друг от друга, даже если они находятся на большом расстоянии. Таким образом, ученые смогли передать квантовую информацию от фотона к атому и обратно, сохраняя ее целостность.

Для того чтобы использовать эту квантовую память для квантовых компьютеров, ученые также разработали специальный квантовый процессор под названием H2. Это процессор состоит из двух атомов водорода и может выполнять квантовые операции. Ученые смогли связать процессор H2 с квантовой памятью через фотон и передавать ему квантовую информацию.

Этот эксперимент демонстрирует возможность создания квантовой памяти для квантовых компьютеров, которая может защитить их от декогеренции и повысить их производительность, утверждают исследователи.

Ранее Фокус сообщал, что ученые уменьшили квантовый чип до размера монеты и провели вычисления.