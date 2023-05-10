Квантовий комп'ютер навчили пам'ятати "своє минуле": чому це так важливо

Дослідники Корнелльського університету створили частинку, яку називають аніоном, яка може покращувати квантові обчислення.

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Найголовніша проблема квантових обчислень – декогеренція, що виникає внаслідок зовнішніх перешкод у квантових обчисленнях. Через це квантові комп'ютери можуть втрачати інформацію, пише Interesting Engineering. Проте за допомогою створення частки аніону вченим вдалося вирішити цю проблему, повідомляють вони у своїй науковій роботі.

Вчені створили квантову пам'ять з атомів рубідію та аніонів — негативно заряджених іонів, які можуть бути використані для зберігання квантової інформації. Атоми рубідію та аніони поміщені в магнітне поле і піддаються лазерному імпульсу. При цьому вони випускають фотон – елементарну частинку світла.

Вчені змогли змусити фотон та атом рубідію взаємодіяти таким чином, що вони утворили квантовий зв'язок – ентанглмент. Це означає, що стан фотона та атома залежать один від одного, навіть якщо вони знаходяться на великій відстані. Таким чином, вчені змогли передати квантову інформацію від фотона до атома та назад, зберігаючи її цілісність.

Для того, щоб використовувати цю квантову пам'ять для квантових комп'ютерів, вчені розробили спеціальний квантовий процесор під назвою H2. Цей процесор складається з двох атомів водню і може виконувати квантові операції. Вчені змогли пов'язати процесор H2 з квантовою пам'яттю через фотон та передавати йому квантову інформацію.

Цей експеримент демонструє можливість створення квантової пам'яті для квантових комп'ютерів, яка може захистити їх від декогеренції та підвищити їхню продуктивність, стверджують дослідники.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені зменшили квантовий чіп до розміру монети та провели обчислення.