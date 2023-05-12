Дроны получат электрический реактивный двигатель с максимальной тягой 5 кгс

Стартап не просто предлагает несколько моделей реактивных двигателей, но и готов создавать их по индивидуальному заказу.

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Компания Greenjets из Бедфордшира представила свой электрический реактивный двигатель для дронов, сообщает DroneDJ. По задумке разработчиков он крепится наверху беспилотника.

Реактивный двигатель IPM5 весит всего 750 г и обеспечивает максимальную тягу 5 кгс с эффективностью 360 Вт/кгс. Главное, что этот продукт уже можно заказать на сайте стартапа, но цену нужно запрашивать индивидуально – она не указана на сайте.

IPM5 спроектирован с использованием архитектуры воздуховода, которая обеспечивает более низкий уровень шума по сравнению с жужжащими роторами. Между тем, эта конфигурация с закрытым корпусом обеспечивает повышенную безопасность по сравнению с вариантами с открытыми лезвиями. Оба этих преимущества позиционируются как облегчающие эксплуатацию и применение беспилотников на базе IPM5 в городских условиях.

Кроме самой маленькой версии, компания так же работает над реактивными двигателями большой мощности – моделями IPM50 и IPM500, которые предназначены для более крупных, БПЛА.

Любопытно, что кроме штатных моделей компания разработала свою собственную бизнес-стратегию, согласно которой она предлагает сделать для заказчика эксклюзивный реактивный двигатель в зависимости от его задач и потребностей.

Со временем компания планирует продавать реактивные двигатели для аэротакси следующего поколения и других беспилотных аппаратов.

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