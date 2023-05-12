Дрони отримають електричний реактивний двигун з максимальною тягою 5 кгс

Стартап не просто пропонує кілька моделей реактивних двигунів, а й готовий створювати їх на індивідуальне замовлення.

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Компанія Greenjets із Бедфордшира представила свій електричний реактивний двигун для дронів, повідомляє DroneDJ. За задумом розробників, він кріпиться нагорі безпілотника.

Реактивний двигун IPM5 важить лише 750 г і забезпечує максимальну тягу 5 кгс з ефективністю 360 Вт/кгс. Головне, що цей продукт вже можна замовити на сайті стартапу, але ціну потрібно запитувати індивідуально – вона не вказана на сайті.

IPM5 спроєктований з використанням архітектури повітроводу, яка забезпечує нижчий рівень шуму в порівнянні з роторами, що дзижчать. Ця конфігурація із закритим корпусом забезпечує підвищену безпеку в порівнянні з варіантами з відкритими лезами. Обидві ці переваги позиціонуються як такі, що полегшують експлуатацію та застосування безпілотників на базі IPM5 у міських умовах.

Окрім найменшої версії, компанія також працює над реактивними двигунами великої потужності – моделями IPM50 та IPM500, які призначені для великих БПЛА.

Цікаво, що окрім штатних моделей компанія розробила свою власну бізнес-стратегію, згідно з якою вона пропонує зробити для замовника ексклюзивний реактивний двигун залежно від його завдань та потреб.

Згодом компанія планує продавати реактивні двигуни для аеротаксі наступного покоління та інших безпілотних апаратів.

Раніше Фокус розповідав, що стало відомо, коли дрони Teal 2 прибудуть в Україну: характеристики БПЛА.