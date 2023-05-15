Радиоразведка РФ в 3 км от фронта: эксперт рассказал ВСУ, что делать, чтобы не засекли

"РЭР и арта россиян не работает по одному телефону, дрону, радиостанции", — уверен Сергей Флэш.

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Военнослужащий ВСУ Сергей Флэш опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, как защитники Украины могут избежать обнаружения средствами радиоэлектронной разведки ВС РФ.

В посте Сергей рассказал о том, с какой точностью радиоразведчики ВС РФ могут запеленговать устройства, используемые солдатами ВСУ, и каким образом они это делают.

Автор пишет, что точность пеленгации в среднем составляет 1,5 градуса, при этом враг задействует пеленгаторы и комплексы радиоэлектронной разведки (РЭР).

"Радиоразведка РФ стоит обычно минимум 3 км от фронта", — подчеркивает Сергей.

Далее эксперт приводит примеры того, с какой точностью военные ВС РФ могут определить местоположение смартфона, радиостанции, дрона и других устройств, оснащенных беспроводной связью:

вы в 1 км от линии фронта — 100х100 м

в 2 км — 130х130 м

в 3 км — 160х160 м

в 4 км — 180х180 м

в 5 км — 200х200 м

в 6 км — 250х250 м

в 7 км — 260х260 м

в 8 км — 290х290 м

в 9 км — 310х310 м

в 10 км — 350х350 м

в 11 км — 370х370 м

в 12 км — 400х400 м

в 13 км — 420х420 м

в14 км — 450х450 м

в 15 км — 470х470 м

Схема работы средств РЭР военных российской армии

Из этого примера можно сделать вывод о том, что чем дальше находится боец от линии фронта, тем сложнее определить его локацию, при условии, что он пользуется одним из вышеперечисленных устройств. Флэш утверждает, что точечное попадание в солдата даже при таком обнаружении все равно невозможно.

"Накрыть весь ваш квадрат огнем на нуле могут, а вот точечно вас уничтожить сложно. Только визуальной аэродоразведкой и изучением карты местности", — пишет автор, акцентируя, на том, что россиянам придется применить дрон-разведчик и очень хорошо изучить местность.

"Именно поэтому РЭР и арта (артиллерия, — ред.) россиян не работает по одному телефону, дрону, радиостанции. Большая трата БК (боекомплект — ред.) с низким результатом", — добавляет Флэш.

По сведениям Сергея Флэша, которые он получает от пилотов ВС ВСУ, "РЭР россиян уходит все дальше от фронта, на 4-10 км. Их машины (да и просто антенны) для наших БПЛА, видны, как на ладони, а они жить хотят. Уходят дальше — точность падает", — резюмирует автор.