Радіорозвідка РФ за 3 км від фронту: експерт розповів ЗСУ, що робити, щоб не засікли

"РЕР та арта росіян не працює по одному телефону, дрону, радіостанції", — упевнений Сергій Флеш.

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Військовослужбовець ЗСУ Сергій Флеш опублікував на своїй сторінці у Facebook інформацію про те, яким чином захисники України можуть уникнути пеленгації засобами радіоелектронної розвідки ЗС РФ.

У пості Сергій розповів про те, з якою точністю радіорозвідники ЗС РФ можуть запеленгувати пристрої, що використовуються солдатами ЗСУ, та яким чином вони це роблять.

Автор пише, що точність пеленгації в середньому становить 1,5 градуси, при цьому ворог задіює пеленгатори та комплекси радіоелектронної розвідки (РЕР).

"Радіорозвідка РФ знаходиться зазвичай мінімум за 3 км від фронту", — наголошує Сергій.

Далі експерт наводить приклади того, з якою точністю військові ЗС РФ можуть визначити місцезнаходження смартфона, радіостанції, дрону та інших пристроїв, оснащених бездротовим зв'язком:

ви за 1 км від лінії фронту — 100х100 м

за 2 км — 130х130 м

за 3 км — 160х160 м

за 4 км — 180х180 м

за 5 км — 200х200 м

за 6 км — 250х250 м

за 7 км — 260х260 м

за 8 км — 290х290 м

за 9 км — 310х310 м

за 10 км — 350х350 м

за 11 км — 370х370 м

за 12 км — 400х400 м

за 13 км — 420х420 м

за14 км — 450х450 м

за 15 км — 470х470 м

Схема роботи засобів РЕР військових російської армії

Виходячи з наведеного прикладу, можна дійти висновку, що чим більша відставь бійця ЗСУ від лінії фронту, тим складніше визначити його локацію, за умови, що він користується одним із згаданих пристроїв. Флеш стверджує, що точне ураження, навіть за такої пеленгації, неможливе.

"Накрити весь ваш квадрат вогнем на нулі можуть, а от вас знищити — складно. Тільки за допомогою візуальної аеродорозвідки та вивчення карти місцевості", — пише автор, акцентуючи, на тому, що росіянам доведеться застосувати дрон-розвідник і дуже добре вивчити місцевість.

"Саме тому РЕР та арта (артилерія, — ред.) росіян не працює по одному телефону, дрону, радіостанції. Велика витрата БК (боєкомплект — ред.) з низьким результатом", — додає Флеш.

За даними Сергія Флеша, які він отримує від пілотів ЗС ЗСУ, "РЕР росіян просувається якнайдалі від фронту, на 4 -10 км. Їхні машини (та й просто антени) наші БПЛА бачать, як на долоні, а вони жити хочуть. Ідуть далі — точність падає", — резюмує автор.