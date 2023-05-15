Создан кабель с пропускной способностью 1,7 Пбит/с: как он изменит скорость интернета

Кабель продемонстрировал передачу данных на расстояние 63,5 км

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Группа исследователей из Национального института информационных и коммуникационных технологий (NICT) и другие известные европейские университеты разработали оптическое волокно с 19 сердцевинами и стандартным диаметром оболочки (0,125 мм), которое имеет наибольшее число сердцевин среди кабелей в таком диаметре, сообщает TechExplore.

Этот кабель продемонстрировал передачу данных на скорости 1,7 Петабит в секунду (1 Петабит равен 131 072 Гигабайт, — ред.) на расстояние 63,5 км. Для достижения высокой плотности сердцевин был использован дизайн оптического волокна со случайной связью между сердцевинами, а также цифровая обработка сигналов с использованием метода множественного ввода-вывода (MIMO), чтобы устранить взаимное влияние сигналов между сердцевинами. В этом эксперименте был установлен мировой рекорд для пропускной способности оптического волокна со стандартным диаметром оболочки, а также самое длинное расстояние передачи среди экспериментов по передаче данных с пропускной способностью 1 Петабит в секунду или больше.

Ученым удалось создать кабель на 19 жил в стандартном диаметре Фото: Соцсети

Этот результат показывает возможность значительного снижения потребления энергии цифровой обработки сигналов в трансокеанских системах. Технология будет способствовать реализации будущих дальнобойных и емкостных оптических коммуникационных сетей.

Исследования по разработке передовых оптических волокон привлекают большое внимание в связи с растущим спросом на передачу данных во всем мире в эпоху глобального интернета и внедрения искусственного интеллекта.

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