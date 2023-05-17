В РФ впервые увидели дрон, созданный "по космическим технологиям NASA": что известно

Утверждается, что специалисты Центра комплексных беспилотных решений уже изучают американский беспилотник.

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Российским оккупантов якобы удалось захватить "уникальный беспилотник, созданный по космическим технологиям NASA", утверждается в материале пропагандистского сайта "Военное обозрение". Информацию о захвате беспилотника предоставил изданию генеральный директор центра Дмитрий Кузякин.

По его словам, вся уникальность дрона FPV (с видом от первого лица) заключается в применении "космических технологий". Правда никакой конкретики ни о модели дрона ни об этих "космических технологиях" в материале или словах гендиректора не приводится.

Из всей доступной опубликованной информации указывается только, что российских инженеров "очень заинтересовала особенная конструкция дрона".

Из "космических технологий" якобы захваченного БПЛА оккупантов заинтересовала батарея беспилотника, которая "может работать при очень низких температурах". РосСМИ пишут, что эти батареи изначально разрабатывались для марсианских миссий NASA, а потом их стали ставить на дроны.

Так же отмечается наличие "особых двигателей", которые недоступны для коммерческого использования, а применяются только в американской военной технике, утверждают оккупанты.

Ранее Фокус рассказывал, что российские БПЛА "Ланцет" – угроза ВСУ, но наши герои нашли способы им противостоять.