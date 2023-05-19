Распознаванием по лицу не спасет ваш Android от взлома: как можно легко обмануть смартфон

Исследователи выяснили, что проблема с безопасностью наблюдается у многих моделей смартфонов на Android, а пользователи iPhone могут не беспокоиться.

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Оказывается, многие модели смартфонов на ОС Android можно разблокировать с помощью фотографии, сообщает Forbes. О проблеме было известно давно, с самого начала появления этой функции. Однако в iPhone ее исправили и там распознавание лица работает по системе 3D и фотографией iPhone не обманешь. Пользователям Android казалось, что и в Google так же быстро решили эту проблему, но оказалось, что она все еще актуальна для некоторых из них.

Компания iProov, специализирующаяся на биометрической аутентификации, провела исследование, в котором проверила 110 телефонов Android на предмет уязвимости перед фотографиями. Оказалось, что 42 из них можно было разблокировать с помощью изображения владельца на другом телефоне или планшете.

Среди уязвимых моделей были такие популярные телефоны, как Samsung Galaxy A10, Motorola Moto G6 Play и Sony Xperia L3. Некоторые из них даже не предупреждали пользователей о том, что распознавание лица менее безопасно, чем другие методы разблокировки.

"Это означает, что кто-то может получить доступ к вашему телефону и всем его данным — включая банковские приложения и личные фотографии — просто сделав снимок вашего лица или даже используя фотографию из социальных сетей", — говорит генеральный директор iProov Эндрю Баддерли. Он добавляет, что многие люди не осознают этого риска и полагаются на распознавание лица для защиты своих данных.

iProov предлагает свое собственное решение для защиты от подделки лиц — технологию под названием Flashmark, которая использует контролируемое освещение для проверки подлинности лица. Компания утверждает, что ее технология может отличить живое лицо от фотографии или видео.

Однако не все телефоны Android так легко обмануть. iProov также проверила 27 моделей с более продвинутой системой распознавания лица под названием Face Unlock, которая использует инфракрасную камеру и проектор точек для создания трехмерной карты лица. Ни один из этих телефонов не удалось взломать с помощью фото. Среди них были Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, Huawei Mate 20 Pro и P40 Pro, LG G8 ThinQ и V50 ThinQ и OnePlus 7 Pro и 8 Pro.

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