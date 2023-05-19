Розпізнаванням по обличчю не врятує ваш Android від злому: як можна легко обдурити смартфон

Дослідники з'ясували, що проблема безпеки спостерігається у багатьох моделей смартфонів на Android, а користувачі iPhone можуть не турбуватися.

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Виявляється, багато моделей смартфонів на ОС Android можна розблокувати за допомогою фотографії, повідомляє Forbes. Про проблему було відомо давно, від початку появи цієї функції. Однак в iPhone її виправили й там розпізнавання обличчя працює за системою 3D і фотографією iPhone не обдуриш. Користувачам Android здавалося, що і в Google також швидко вирішили цю проблему, але виявилося, що вона все ще актуальна для деяких з них.

Компанія iProov, що спеціалізується на біометричній аутентифікації, провела дослідження, в якому перевірила 110 телефонів Android щодо вразливості перед фотографіями. Виявилося, що 42 із них можна було розблокувати за допомогою зображення власника на іншому телефоні чи планшеті.

Серед вразливих моделей були такі популярні телефони, як Samsung Galaxy A10, Motorola Moto G6 Play та Sony Xperia L3. Деякі з них навіть не попереджали користувачів про те, що розпізнавання обличчя є менш безпечним, ніж інші методи розблокування.

"Це означає, що хтось може отримати доступ до вашого телефону та всіх його даних — включаючи банківські програми та особисті фотографії — просто зробивши ваш знімок або навіть використовуючи фотографію із соціальних мереж", — говорить генеральний директор iProov Ендрю Баддерлі. Він додає, що багато людей не усвідомлюють цього ризику і покладаються на розпізнавання обличчя для своїх даних.

iProov пропонує своє власне рішення для захисту від підробки облич — технологію під назвою Flashmark, яка використовує контрольоване освітлення для перевірки справжності обличчя. Компанія стверджує, що її технологія може відрізнити живу особу від фотографії або відео.

Однак не всі телефони Android так легко обдурити. iProov також перевірила 27 моделей з більш сучасною системою розпізнавання обличчя під назвою Face Unlock, яка використовує інфрачервону камеру і проєктор точок для створення тривимірної карти обличчя. Жоден із цих телефонів не вдалося зламати за допомогою фото. Серед них були Google Pixel 4 та Pixel 4 XL, Huawei Mate 20 Pro та P40 Pro, LG G8 ThinQ та V50 ThinQ та OnePlus 7 Pro та 8 Pro.

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