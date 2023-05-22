Беспилотный вертолет Golden Eagle оснастили гранатометом: что это даст на поле боя

Израильские инженеры представили новую модель беспилотника с возможностью нанесения точных ударов с воздуха.

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Компания Steadicopter, разработчик небольших автономных винтокрылых БПЛА, показала на выставке в Афинах новый Golden Eagle, сообщает UST. Это небольшой и легкий дрон, который создан на базе вертолета и предназначен для выполнения различных задач, включая наблюдение, разведку, но самое главное – удар по целям.

Дрон оснастили пулеметом и гранатометом, что позволит наносить стремительные удары с воздуха по позициям врага. Также Golden Eagle оснащен камерой высокой четкости и тепловизионной камерой. Он может нести различные полезные нагрузки, включая лазерный целеуказатель.

Кроме военных целей, БПЛА Golden Eagle поможет спасателям в поиске и оказании помощи при стихийных бедствиях, а полиции — для патрулирования больших территорий.

Беспилотник Golden Eagle RUAV приводится в движение одним электродвигателем и имеет максимальную продолжительность полета 3 ч. Максимальная дальность полета составляет 100 км, а максимальная скорость — 150 км/ч.

Управление Golden Eagle осуществляется с наземной станции Фото: Steadicopter

Golden Eagle объединяется в систему Smartshooter SMASH Dragon — концепцию стабилизации с запатентованными алгоритмами захвата цели, алгоритмами отслеживания и возможностями компьютерного зрения, которые позволяют точно поражать статические и движущиеся цели. Автономный вертолет имеет модульную конструкцию и его можно оснастить различными видами вооружений – начиная от пулеметов и заканчивая системами сброса боеприпасов.

Управление Golden Eagle осуществляется с наземной станции управления или с пульта дистанционного управления. Он может запускаться и восстанавливаться с различных платформ, включая наземные, морские и воздушные.

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