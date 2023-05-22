Безпілотний гелікоптер Golden Eagle оснастили гранатометом: що це дасть на полі бою

Ізраїльські інженери представили нову модель безпілотника з можливістю завдання точних ударів з повітря.

Related video

Компанія Steadicopter, розробник невеликих автономних гвинтокрилих БПЛА, показала на виставці в Афінах новий Golden Eagle, повідомляє UST. Це невеликий і легкий дрон, створений на базі гелікоптера і призначений для виконання різних завдань, включаючи спостереження, розвідку, але найголовніше – удар по цілях.

Дрон оснастили кулеметом та гранатометом, що дозволить завдавати стрімких ударів з повітря по позиціях ворога. Також Golden Eagle оснащений камерою високої чіткості та тепловізійною камерою. Він може нести різні корисні навантаження, включаючи лазерний вказівник.

Окрім військових цілей, БПЛА Golden Eagle допоможе рятувальникам у пошуку та наданні допомоги при стихійних лихах, а поліції – для патрулювання великих територій.

Безпілотник Golden Eagle RUAV рухається за рахунок одного електродвигуна і має максимальну тривалість польоту 3 год. Максимальна дальність польоту становить 100 км, а максимальна швидкість — 150 км/год.

Управління Golden Eagle здійснюється з наземної станції Фото: Steadicopter

Golden Eagle об'єднується в систему Smartshooter SMASH Dragon — концепцію стабілізації із запатентованими алгоритмами захоплення цілі, алгоритмами відстеження та можливостями комп'ютерного зору, які дозволяють точно вражати статичні та рухомі цілі. Автономний гелікоптер має модульну конструкцію і його можна оснастити різними видами озброєнь – починаючи від кулеметів до систем скидання боєприпасів.

Управління Golden Eagle здійснюється з наземної станції керування або з пульта дистанційного керування. Він може запускатися з різних платформ, включаючи наземні, морські та повітряні.

Раніше Фокус розповідав, що окупанти використовують дерев'яні дрони, щоб обдурити ППО України: що це за БПЛА.