Mria Dron поставляет ЗСУ боевые беспилотники: как они помогают воинам на поле боя

Предприятие собирает четыре модели стоимостью от $6000 до $20 000, которые по характеристикам гораздо лучше коммерческих БПЛА.

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Уроженец Грузии Илья Колиев основал в Украине предприятие Mria Dron, которое вооружает украинских воинов боевыми дронами. Он рассказал подробности изданию Liga.net.

В 10 лет Илья Колиев вместе с родителями выехал из Южной Осетии в Украину, а когда повзрослел, то женился на украинке и стал "грузинским гуцулом". До начала полномасштабного вторжения ВС РФ мужчина работал в сфере логистики и не разбирался в авионике, но затем занялся волонтерством — ему предложили отремонтировать два DjI Phantom.

"У меня техническое образование и в принципе всю жизнь любил технику, но с дронами до этого никогда дела не имел", — признался Илья.

Основатель Mria Dron Илья Колиев Фото: LIGA.net

Он быстро вник в тему, изучил технологии и спустя несколько дней починил оба летательных аппарата. Во время тестирования волонтеру пришла в голову идея, что обычные коптеры могут сбрасывать с воздуха грузы. После этого он потратил еще 28 дней на изучение вопроса. К июню 2022 года Илье Колиеву удалось сделать первый прототип дрона-бомбардировщика, который был назван Mria Dron в честь украинского самолета Ан-225 "Мрия", уничтоженного в Гостомеле.

Так же назвали и предприятие, которое сейчас объединяет 20 человек в городе Надворная Ивано-Франковской области. С лета прошлого года оно передало ВСУ на фронт сотни БПЛА — точное количество волонтеры не называют. Для этого они постепенно закупили 3D-принтеры и другое оборудование.

"Сейчас в среднем создаем 25-30 беспилотников в месяц", – признался Илья Колиев. — "Вышли на темп, что за день можем сделать один дрон, но в основном за 14 дней полностью закрываем вопрос от заказа до получения".

Команда Mria Dron Фото: LIGA.net

Mria Dron выпускает серийно четыре модели БПЛА: Hell Cat, "Аист", "Аист 2" и "Пчела". Последний дрон является самым крупным в линейке, он обладает крыльями с размахом до 3 м, летает на дистанцию до 10 км и поднимает боеприпасы весом до 25 кг. Самая маленькая модель, Hell Cat ("Адский кот"), по характеристикам напоминает DJI Mavic 3, но обладает 10-кратным зумом и дальностью полета в 35-40 км.

"Это условное разделение, ведь по сути каждый дрон делается под нужды конкретного подразделения, которое к нам обращается", — отметил разработчик.

В зависимости от модели стоимость производства дронов колеблется от $6000 до $20 000. Беспилотники Mria Dron покупают сами военные, волонтеры, предприниматели. При этом один-два из каждого десятка компания решила передавать на фронт бесплатно.

Ранее в Mria Dron рассказали об особой функции своих БПЛА, которая называется "Бумеранг". Благодаря ей летательные аппараты "запоминают" место запуска и возвращаются к нему в случае потери связи. Кроме того, в целях безопасности БПЛА не записывают видео, а лишь передают его на станцию управления, где и хранится карта памяти.