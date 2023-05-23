Деревянный спутник отправят в космос: нет, не россияне, а японцы. В чем причина? (видео)

В следующем году на орбите появится спутник в корпусе из магнолии – это дерево, по утверждению ученых, самое идеальное для космической среды.

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Совместная миссия американского NASA и японского JAXA впервые в мире в 2024 году запустят на орбиту телекоммуникационный спутник LignoSat, корпус которого выполнен из магнолии, сообщает Universe Today. Команда ученых выбрала древесину магнолии, потому что она относительно гибкая, но обеспечивает достаточную прочность.

Но почему же не привычный всем метал? Дело в том, что спутники запускают с защищенного ракетоносителя и даже если он сделан из простых не огнеупорных материалов, то он легко преодолеет горячую атмосферу земли. Но вот когда спутник отслужив свой положенный срок падает на Землю, то сгорая в атмосфере от него отслаиваются куски металла, многие из которых остаются на околоземной орбите тем самым засоряя ее.

С деревянным спутником эта проблема не страшна. Ученые на протяжении полугода проводили эксперимент с магнолией, поместив множество ее образцом за пределами корпуса МКС. По возвращению на землю они обнаружили, что ни космическая радиация ни холод не подействовали на дерево разрушительно. Образцы магнолии не потеряли своих основных свойств и достойно выдержали 290 дней в открытом космосе.

Исследователи продолжают изучение образцов, вернувшихся с МКС, в том числе с помощью более мощных инструментов, чтобы обнаружить любую деградацию, но пока полученные данные свидетельствуют, что именно магнолия прекрасно выполняет роль корпуса для небольших спутников.

Рассказ о деревянном спутнике

Ранее Фокус писал, что новый материал позволит запустить боевые дроны в космос.