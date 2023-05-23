Дерев'яний супутник відправлять до космосу: ні, не росіяни, а японці. В чому причина? (відео)

Наступного року на орбіті з'явиться супутник у корпусі з магнолії – це дерево, за твердженням учених, найідеальніше для космічного середовища.

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Спільна місія американського NASA та японського JAXA вперше у світі у 2024 році запустить на орбіту телекомунікаційний супутник LignoSat, корпус якого виконаний із магнолії, повідомляє Universe Today. Команда вчених обрала деревину магнолії, тому що вона є відносно гнучкою, але забезпечує достатню міцність.

Але чому ж не звичний для всіх метал? Річ у тому, що супутники запускають із захищеного ракетоносія і навіть якщо він зроблений із простих не вогнетривких матеріалів, то він легко подолає гарячу атмосферу землі. Але ось коли супутник відслуживши свій належний термін падає на Землю, то згоряючи в атмосфері від нього відшаровуються шматки металу, багато з яких залишаються на навколоземній орбіті, тим самим засмічуючи її.

З дерев'яним супутником ця проблема не страшна. Вчені протягом пів року проводили експеримент із магнолією, помістивши безліч її зразків за межами корпусу МКС. Після повернення на землю вони виявили, що ні космічна радіація, ні холод не зруйнували дерево. Зразки магнолії не втратили своїх основних властивостей та гідно витримали 290 днів у відкритому космосі.

Дослідники продовжують вивчення зразків, що повернулися з МКС, у тому числі за допомогою потужніших інструментів, щоб виявити будь-яку деградацію, але поки що отримані дані свідчать, що саме магнолія чудово виконує роль корпусу для невеликих супутників.

Розповідь про дерев'яний супутник

Раніше Фокус писав, що новий матеріал дозволить запустити бойові дрони в космос.