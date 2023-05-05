Легкий і надміцний: новий матеріал дозволить запустити бойові дрони у космос

Інженери створили раму для БПЛА з армованого полімеру, який витримує найсуворіші умови.

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Компанія BlueHalo із США випустила нове покоління квадрокоптерів Intense Eye (IE-V3), виготовлених за іноваційною технологією. Вона розкрила деталі на офіційному сайті.

BlueHalo створила планер методом лиття під тиском із багатошарового армованого полімеру HX5 від Alpine Advanced Materials. Як пояснили розробники, цей матеріал зробить БПЛА легшим і міцнішим, ніж за умови використання алюмінію аерокосмічного класу. Це дозволить дронам підіймати більшу вагу. Полімер HX5 було протестовано та перевірено у найсуворіших умовах планети, він довів свою надійність.

"Наступне покоління нашої лінійки продуктів Intense Eye UAS враховує іноваційний планер HX5 у поєднанні з найкращою в галузі автономністю BlueHalo і можливостями штучного інтелекту/машинного навчання, надаючи нові рішення, критично важливі для військових", — зазначив директор із розвитку BlueHalo Джеймс Батт.

На своєму сайті Alpine Advanced Materials наводить докладні характеристики HX5, нанокомпозитного матеріалу, який, за словами авторів, є там же міцним (на 93%), які алюмінієвий сплав 6061-T6 (його міцність становить приблизно 310 МПа), але на 50% легшим. HX5 добре витримує екстремально високі та низькі температури, стійкий до корозії, скручування, деформації та втоми.

Генеральний директор Alpine Advanced Materials Девід Брантер підкреслив, що полімерний матеріал HX5 "ідеально підходить" для дронів, призначених для складних бойових умов у космосі. Виконавча віцепрезидентка BlueHalo додала: партнерам вдалося зробити надлегку раму з чудовими механічними характеристиками, яка дозволить використовувати БПЛА для різних завдань.

Сімейство Intense Eye є дронами класу 4 з вертикальним зльотом і посадкою, які призначено для комерційних та військових операцій. Програмне забезпечення та авіоніка системи посилені за допомогою технологій штучного інтелекту та машинного навчання підвищують автономність, надійність зв'язку та дають можливість об'єднувати дрони в рої.

Раніше писали, що в Україні навчилися робити бойові дрони з клепаної сталі. Це значно здешевило та прискорило виробництво, дозволяючи зібрати літальний апарат з нуля лише за 3 години.