В России очередной "аналоговнет": к дрону хотят прикрутить снайперскую винтовку

"Изобретатель" утверждает, что его система "может изменить ход современных войн".

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На пропагандистском канале МО России "Звезда" в рамках программы "Военная приемка" показали разработку компании Lobaev Arms, которая представляет собой снайперскую винтовку, закрепленную на дроне, сообщает ТАСС. Невиданную ранее систему представил сам основатель компании Владислав Лобаев.

Он заявил, что "тот, кому удастся решить вопрос установки снайперского оружия на БПЛА, навсегда изменит характер боевых действий".

"Это один из проектов, которыми мы сейчас активно занимаемся", — заявил Лобаев.

Правда зрители так и не увидели чудо-дрон, поскольку проект "очень засекречен". Вместо дрона с винтовкой народу показали нечто замазанное мозаикой а-ля "секретные испытания".

Сама компания Lobaev Arms не занимается беспилотниками, а производит снайперское оружие. Так что нет никаких данных, какой именно дрон они используют и как стреляет их винтовка, которую якобы закрепили на БПЛА разработчики.

Ранее Фокус рассказывал, что в России робота-собаку оснастили пулеметом и заставили стрелять. Правда, вышло не очень удачно — машина плохо справляется с отдачей российского пистолета-пулемета "Витязь".