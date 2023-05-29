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Диджитал Российско-украинская война

Оккупанты атаковали ВСУ роем дронов с аммиаком: в чем цель этой "химической атаки"

сбитый дрон, беспилотник, бпла
Фото: Соцести | Оккупанты атаковали ВСУ переоборудованными "свадебными дронами"

Оказывается, российские умельцы уже наладили массовое переоборудование "свадебных дронов" под военные цели.

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Сегодня одна из позиций ВСУ была атакована роем дронов, которые несли на себе не только взрывчатку, но и банки с аммиаком, сообщает в своем фейсбуке военный эксперт по БПЛА Сергей Флеш (псевдоним). Он отмечает, что дроны летели очень низко над землей, буквально на высоте 15 м.

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Дроны были оснащены взрывчаткой
Фото: Соцсети

Сергей рекомендует нашим героям обязательно выставлять круглосуточный дозор и бойцов с антидроновыми ружьями, которые должны уметь работать на частоте 900 МГц. Конечно, очень важно постоянно мониторить небо и прислушиваться, чтобы не пропустить гул беспилотника.

Как отмечают комментаторы сообщения, скорее всего банки с аммиаком враг использовал, чтобы "выкурить" пехоту из окопов. Ведь мало кому удастся усидеть на одном месте, когда в округ тебя стоит удушающий запах аммиака.

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Аммиак оккупанты использовали чтобы заставить наших бойцов покинуть окопы
Фото: Соцсети

Сергей отмечает, что по своему виду дроны оккупантов напоминают "то самое серийное производство, которого у нас в аналогичном масштабе нет". В состав БПЛА входят общий заряд: пластид, снаружи обвязка электродами, и банка аммиака.

Сергей в комментариях выложили скриншот сообщения в одной из групп так называемых "Z-патриотов", которые хвастаются большим выпуском подобных беспилотников.

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Те самые дроны, которыми хвастаются россияне
Фото: Соцсети

Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ все чаще замечают у оккупантов новый комплекс РЭБ ROSC-1: чем он опасен для дронов.