Оккупанты атаковали ВСУ роем дронов с аммиаком: в чем цель этой "химической атаки"
Оказывается, российские умельцы уже наладили массовое переоборудование "свадебных дронов" под военные цели.
Сегодня одна из позиций ВСУ была атакована роем дронов, которые несли на себе не только взрывчатку, но и банки с аммиаком, сообщает в своем фейсбуке военный эксперт по БПЛА Сергей Флеш (псевдоним). Он отмечает, что дроны летели очень низко над землей, буквально на высоте 15 м.
Сергей рекомендует нашим героям обязательно выставлять круглосуточный дозор и бойцов с антидроновыми ружьями, которые должны уметь работать на частоте 900 МГц. Конечно, очень важно постоянно мониторить небо и прислушиваться, чтобы не пропустить гул беспилотника.
Как отмечают комментаторы сообщения, скорее всего банки с аммиаком враг использовал, чтобы "выкурить" пехоту из окопов. Ведь мало кому удастся усидеть на одном месте, когда в округ тебя стоит удушающий запах аммиака.
Сергей отмечает, что по своему виду дроны оккупантов напоминают "то самое серийное производство, которого у нас в аналогичном масштабе нет". В состав БПЛА входят общий заряд: пластид, снаружи обвязка электродами, и банка аммиака.
Сергей в комментариях выложили скриншот сообщения в одной из групп так называемых "Z-патриотов", которые хвастаются большим выпуском подобных беспилотников.
Ранее Фокус рассказывал, что ВСУ все чаще замечают у оккупантов новый комплекс РЭБ ROSC-1: чем он опасен для дронов.