"Батарейный танкер" строят в Японии: сможет подпитывать электричеством 70 тысяч домов

Необычный корабль PowerX начнет курсировать между островами через три года.

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В Японии компания PowerX готовится построить необычный корабль, который будет работать на батареях и перевозить чистую электроэнергию по морю, сообщает New Atlas. Идея такого проекта заключается в том, что возобновляемые источники энергии часто находятся далеко от мест, где она нужна больше всего, а PowerX доставит их при необходимости.

Суть проекта в том, что Япония окружена водой и подвержена землетрясениям, и "корабль поможет подпитать энергией проблемные острова, оставшиеся без электричества, пока их снова не подключат к энергосистеме", указывается в пресс-релизе компании.

Прототип "батарейного танкера" планируется изготовить в 2025 году и испытать в 2026 году. Он будет иметь длину 140 метров и вмещать 241 мегаватт-час возобновляемой энергии. На борту корабля будут расположены 96 контейнерных модулей с литий-железо-фосфатными батареями, а также контроллеры и зарядные устройства.

Движение судна требует большого расхода энергии, поэтому максимальная дальность плавания до того, как он потратит слишком много электричества, составит всего 300 км. Корабль будут оснащены системами контроля выбросов газов и пожаротушения, которые критично необходимы с учетом того, что литий-ионные аккумуляторы пожароопасны.

Компания построит несколько вариантов кораблей-аккумуляторов Фото: Соцсети

Компания планирует построить несколько видов судов и оснастить их большими солнечными панелями. Мощности батарей, которыми будет оснащен корабль хватит на то, чтобы питать энергией около 70 тысяч средних домов в течение целого дня.

Ранее Фокус сообщал, что ученые создали гибкие солнечные батареи: их можно складывать, как лист бумаги.