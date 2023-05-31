"Батарейний танкер" будують у Японії: зможе підживлювати електрикою 70 тисяч будинків

Незвичайний корабель PowerX почне курсувати між островами за три роки.

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У Японії компанія PowerX готується побудувати незвичайний корабель, який працюватиме на батареях і перевозитиме чисту електроенергію морем, повідомляє New Atlas. Ідея такого проєкту полягає в тому, що відновлювані джерела енергії часто знаходяться далеко від місць, де вона потрібна найбільше, а PowerX доставить їх за необхідності.

Суть проєкту в тому, що Японія оточена водою і схильна до землетрусів, і "корабель допоможе підживити енергією проблемні острови, що залишилися без електрики, поки їх знову не підключать до енергосистеми", зазначається в пресрелізі компанії.

Прототип "батарейного танкера" планується виготовити у 2025 році та випробувати у 2026 році. Він матиме довжину 140 метрів і вміщатиме 241 мегават-годину відновлюваної енергії. На борту корабля будуть розташовані 96 контейнерних модулів з літій-залізо-фосфатними батареями, а також контролери та зарядні пристрої.

Рух судна вимагає великої витрати енергії, тому максимальна дальність плавання до того, як він витратить занадто багато електрики, становитиме лише 300 км. Корабель буде оснащено системами контролю викидів газів та пожежогасіння, які критично необхідні з урахуванням того, що літій-іонні акумулятори пожежонебезпечні.

Компанія побудує кілька варіантів кораблів-акумуляторів Фото: Соцмережi

Компанія планує побудувати кілька видів суден та оснастити їх великими сонячними панелями. Потужності батарей, якими буде оснащено корабель, вистачить на те, щоб живити енергією близько 70 тисяч середніх будинків протягом цілого дня.

Раніше Фокус повідомляв, що вчені створили гнучкі сонячні батареї : їх можна складати, як аркуш паперу.