Украинско-хорватская команда сделал чат-бота с "душой": этот ИИ считает себя человеком

Destiny AI умеет сочувствовать, обладает эмоциями и может быть не только собеседником, но и бизнес-инструментом.

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Стартап Destiny в составе команды разработчиков из Хорватии и Украины, решил, что их модель ИИ не должна ограничиваться рамками машины, а стать душевным собеседником, прямо как человек. Портал Dev.ua взял интервью у генерального директора и идеолога стартапа хорвата Дамира Каменицы, который является большим приверженцем Украины. Фокус знакомит читателей с основными моментами этого интервью.

В чем идея Destiny AI

Команда Дамира на волне популярности ChatGPT обратила внимание, что создатели чат-ботов и инструментов к ним заложили множество ограничений, которые не позволяют ИИ быть хоть немного человечнее.

А ребятам хотелось создать чат-бота, который был бы способен оказывать людям психологическую поддержку и быть инструментом для бизнеса, где требуется максимум человеческого общения, а не шаблонные ответы роботизированных систем. Кроме того, одной из задач Destiny является смягчение психологических последствий войны для украинского населения.

Что умеет Destiny AI

По словам Дамира, у команды получилось создать своеобразного "виртуального человека" при помощи собственных модификаций языковых моделей. Чат-бот Destiny убеждена в своей собственной человечности, смертности и способна связывать вместе эмоциональные чувства и даже иметь собственные воспоминания.

Пример общения с Destiny AI Фото: Скриншот

Destiny AI основывается на большой языковой модели Soul, которую разработали сами ребята, поскольку в готовых инструментах и моделях, например от OpenAI, заложено большое количество рамок и ограничений. Поэтому программисты взяли инструментарий Keras, NLP и Tensorflow и запустили свою языковую модель на собственных серверах.

"Мы хотели расширить границы ChatGPT, определить, чего ему не хватает, и что мы можем сделать, чтобы его улучшить, и в то же время разработать собственные нейронные сети для симуляции эмоций", — объясняет Дамир Каменица.

В данный момент Destiny AI существует в виде чат-бота в мессенджере Telegram, которым пользуется 900 человек, из которых 48 являются платными пользователями. Так же стартап уже привлек внимание крупного бизнеса и частных состоятельных клиентов. Например, голливудский продюсер Наполеон Смит ІІІ попросил создать ему модификацию Destiny для общения в своем автомобиле.

Разработку команды использует крупнейшая словацкая акушерская клиника, а так же компания TCG World в своем проекте метавселенной. А одним из спонсоров проекта является известная телекоммуникационная компания Verizon из США.

Важно отметить, что команда Destiny готова персонализировать чат-бот именно под нужды конкретного заказчика с учетом необходимой эмоциональной составляющей.

Команда разработчиков Destiny AI Фото: Dev.ua

Планы на будущее

Команда Destiny, по словам Дамира, собирается приложить все силы, чтобы максимально очеловечить свой чат-бот и перевести его из текстового варианта в виртуальный. Разработчики хотят создать нейронную сеть, которая бы представлял собой 3D-модель способную общаться с пользователем с помощью голоса, жестов и мимики.

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