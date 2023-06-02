Украинцы разработали необычную электротележку для ВСУ: как она поможет воинам (видео)

Устройство оснащено двигателем мощностью 800 Вт, едет со скоростью 10 км/ч и преодолевает расстояние до 20 км без подзарядки.

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Компания "Bike Box" из Чернигова, известная благодаря своему бренду Bayka, разработала для украинской армии необычную электрическую тележку. Она представила проект на выставке СomAutoTrans 2023 в Киеве, передает сайт "Авто Центр".

Предприятие собрало двуколесную тележку с электродвигателем мощностью 800 Вт и четырьмя ручками (спереди и сзади), на одной из них установлен механизм управления с кнопками и рычажками. На самом корпусе с правой стороны можно заметить экран с индикатором заряда, а также кнопку для включения, отключения и извлечения аккумулятора.

По словам "Байк-Бокс", тележка может перевозить вес до 250 кг и ездить со скоростью до 10 км/ч, емкости батареи хватает, чтобы преодолеть расстояние до 20 км без подзарядки. С обеих сторон конструкторы разместили откидные аутригеры, фиксирующие платформу в одном положении, что помогает при загрузке и разгрузке. Аппарат позволяет перевозить даже "длинные" грузы, такие как носилки с ранеными — для этого трубчатые ручки выдвигаются вперед и назад.

Конструкция тележки от Bike Box Элементы аккумулятора тележки от Bike Box

Как отметили разработчики, они не смогли показать рабочее изделие на СomAutoTrans, поскольку единственный экземпляр пришлось срочно отправить заказчику. Вместо нее "Байк-Бокс" показала тележку STEED (Silent Tactical Energy Enhanced Dismount) производства американской компании Hendrick Motorsport, которая стала идейным вдохновителем. В то же время, украинская платформа стоит дешевле — около 120 тысяч грн.

Недавно писали, что Иван Шевченко из Ровно собирает электробайки для ВСУ. Он уже выпустил 10 мотоциклов, а еще 2 находятся в процессе работы. Военные заинтересовались в таких байках, ведь тихий и малозаметный транспорт помогает им запускать дроны.