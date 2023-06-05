Производство чипов будет разрушено: КНР не сможет выпускать современную микроэлектронику

КНР полностью зависит от литографического оборудования из США, Европы и Японии и не сможет выпускать нормальные процессоры без их помощи.

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С 1 июля 2023 года Япония вводит новые ограничения на экспорт "23 видов высокотехнологичных товаров в любую страну, не входящую в список 42 дружественных рынков, которые подписали Конвенцию о нераспространении оружия", сообщает South China Morning Post. И хотя в ограничениях Китай не указан напрямую, но эксперты говорят, что это нанесет огромный удар по производству чипов в стране.

Эта конвенция регулирует международную торговлю военными и двойного назначения товарами. Китай не является членом этой конвенции, поэтому он попадает под действие новых правил Японии.

Япония говорит, что ее новые правила не направлены против конкретной страны или региона, а лишь призваны усилить контроль за экспортом с учетом международной ситуации. Однако эксперты считают, что это шаг является частью стратегии Японии по поддержке США в технологической войне с Китаем.

Как Китай зависит от Японии

Новые ограничения создадут огромные проблемы для китайских производителей чипов, таких как SMIC, YMTC и Huawei, которые зависят от японского оборудования для своего бизнеса. Например, SMIC использует литографические машины от японской компании Nikon для изготовления чипов с размером транзистора 14 нанометров и выше.

YMTC также покупает у Nikon машины для производства своих флэш-памяти. Huawei же полагается на японские поставщики материалов, таких как JSR и Shin-Etsu Chemical, для своих чипов Kirin.

Какие технологии попадают под запрет

Большинство инструментов, включенных в список, представляют собой оборудование, необходимое для так называемого предварительного изготовления полупроводниковых микросхем, которое включает литографию, травление, осаждение пленки, покрытие, проявку и очистку. По словам инвестора в компоненты по производству чипов, пожелавшего остаться неназванным, ограничения могут распространяться и на бывшее в употреблении оборудование.

Одним из ключевых продуктов, которые перестанут быть доступными для Китая, станут фотосопротивления — это один из самых важных материалов для производства чипов, так как они определяют точность и качество изображения на кремниевой пластине. Япония контролирует около 90% мирового рынка фотосопротивлений и является основным поставщиком для китайских компаний. Без доступа к японским фотосопротивлениям китайским производителям чипов будет трудно повышать свою конкурентоспособность и уменьшать размер транзисторов на своих чипах.

Какие последствия ждут Китай

Ариса Лю, директор по исследованиям Тайваньского института экономических исследований, изучающая цепочки поставок чипов, сказала, что ограничения японских инструментов для чипов создадут более сильные препятствия для разработки полупроводников Китая в будущем. "Это, вероятно, критически повлияет на производство 14-нм и 28-нм чипов в КНР", — сказал Лю.

Китай пытается сократить свою зависимость от иностранных поставщиков оборудования и материалов для производства чипов, инвестируя миллиарды долларов в развитие собственной индустрии. Однако эксперты говорят, что Китаю еще далеко до того, чтобы догнать мировых лидеров, таких как TSMC, Intel и Samsung. Без доступа к японскому оборудованию китайским компаниям будет еще сложнее сделать прорыв в области полупроводников.

Ранее Фокус рассказывал о том, что ЕС введет санкции против производителей микроэлектроники для оружия РФ.