Виробництво чіпів буде зруйновано: КНР не зможе випускати сучасну мікроелектроніку

КНР повністю залежить від літографічного обладнання зі США, Європи та Японії та не зможе випускати нормальні процесори без їх допомоги.

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З 1 липня 2023 року Японія запроваджує нові обмеження на експорт "23 видів високотехнологічних товарів до будь-якої країни, що не входить до списку 42 дружніх ринків, які підписали Конвенцію про нерозповсюдження зброї", повідомляє South China Morning Post. І хоча в обмеженнях Китай не вказано безпосередньо, але експерти кажуть, що це завдасть величезного удару по виробництву чіпів у країні.

Ця конвенція регулює міжнародну торгівлю військовими товарами та товарами подвійного призначення. Китай не є членом цієї конвенції, тому він підпадає під дію нових правил Японії.

Японія каже, що її нові правила не спрямовані проти конкретної країни чи регіону, а лише покликані посилити контроль над експортом з урахуванням міжнародної ситуації. Проте експерти вважають, що цей крок є частиною стратегії Японії щодо підтримки США у технологічній війні з Китаєм.

Як Китай залежить від Японії

Нові обмеження створять великі проблеми для китайських виробників чіпів, таких як SMIC, YMTC і Huawei, які залежать від японського обладнання для свого бізнесу. Наприклад, SMIC використовує літографічні машини від японської компанії Nikon для виготовлення чіпів із розміром транзистора 14 нанометрів та вище.

YMTC також купує у Nikon машини для виробництва своєї флешпам'яті. Huawei покладається на японських постачальників матеріалів, таких як JSR і Shin-Etsu Chemical, для своїх чіпів Kirin.

Які технології підпадають під заборону

Більшість інструментів, включених до списку, є обладнанням, необхідним для так званого попереднього виготовлення напівпровідникових мікросхем, яке включає літографію, травлення, осадження плівки, покриття, проявку та очищення. За словами інвестора в компоненти з виробництва чіпів, який побажав залишитися неназваним, обмеження можуть поширюватися і на вживане обладнання.

Одним із ключових продуктів, які перестануть бути доступними для Китаю, стануть фотоопори — це один з найважливіших матеріалів для виробництва чіпів, оскільки вони визначають точність та якість зображення на кремнієвій пластині. Японія контролює близько 90% світового ринку фотоопорів та є основним постачальником для китайських компаній. Без доступу до японських фотоопорів китайським виробникам чіпів буде важко підвищувати свою конкурентоспроможність та зменшувати розмір транзисторів на своїх чіпах.

Які наслідки чекають на Китай

Аріса Лю, директор з досліджень Тайванського інституту економічних досліджень, що вивчає ланцюжки постачання чіпів, сказала, що обмеження японських інструментів для чіпів створять сильніші перешкоди для розробки напівпровідників Китаю в майбутньому. "Це, ймовірно, критично вплине на виробництво 14-нм та 28-нм чіпів у КНР", — сказав Лю.

Китай намагається скоротити свою залежність від іноземних постачальників обладнання та матеріалів для виробництва чіпів, інвестуючи мільярди доларів у розвиток власної індустрії. Проте експерти кажуть, що Китаю ще далеко до того, щоб наздогнати світових лідерів, таких як TSMC, Intel та Samsung. Без доступу до японського обладнання китайським компаніям буде ще складніше зробити прорив у галузі напівпровідників.

Раніше Фокус розповідав про те, що ЄС запровадить санкції проти виробників мікроелектроніки для зброї РФ.