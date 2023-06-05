"Атак дронов ВСУ стало в 5 раз больше": что происходит на Запорожском направлении

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил об усилении атак дронами со стороны защитников Украины.

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Бывший руководитель российской госкорпорации "Роскосмос", а ныне начальник Военно-технического центра специального назначения "Царские волки", Дмитрий Рогозин сообщил в своем телеграм-канале о том, что ВСУ участили атаки при помощи беспилотников.

"Итог налета роя FPV-дронов ВСУ на позиции одного из наших отрядов на Запорожском фронте. Сейчас таких налетов стало раз в пять больше плюс постоянные обстрелы ствольной и реактивной артиллерией. Но наши ребята держатся и ждут, когда противник вылезет из своих нор и перейдет в наступление", — подписал он видео у себя на канале.

На видео оккупант снимает окоп, обстрелянный снарядами, выпущенными при помощи БПЛА. Другой оккупант ему сообщает что таких есть еще четыре. При этом самого снаряда не видно, так как он пробил землю и оказался в глубокой дыре.

Кроме того Рогозин написал о выпуске очередной группы операторов БПЛА, которых готовил Военно-технический центр специального назначения "Царские волки". Он сообщил, что "выпускники" получили сертификаты и уже на днях отправятся на фронт.

"В эту учебно-боевую группу входили бойцы добровольческого батальона "Барс-3" и одного из подразделений армии России. Они сочетали обучение в нашем центре с реальной боевой работой под руководством опытных инструкторов", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что украинские инженеры разработали новый ударный беспилотник, который способен преодолеть довольно большое расстояние и долететь до Москвы.