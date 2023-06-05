"Атак дронів ЗСУ тепер у 5 разів більше": що відбувається на Запорізькому напрямку

Ексглава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін повідомив про посилення атак дронами з боку захисників України.

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Колишній керівник російської держкорпорації "Роскосмос", а нині начальник Військово-технічного центру спеціального призначення "Царські вовки", Дмитро Рогозін повідомив у своєму телеграм-каналі про те, що атаки ЗСУ за допомогою безпілотників почастішали.

"Підсумок нальоту рою FPV-дронів ЗСУ на позиції одного з наших загонів на Запорізькому фронті. Зараз таких нальотів стало разів у п'ять більше плюс постійні обстріли ствольною та реактивною артилерією. Але наші хлопці тримаються і чекають, коли супротивник вилізе зі своїх нір і перейде до наступ", — підписав він відео у себе на каналі.

На відео окупант знімає окоп, обстріляний снарядами, випущеними за допомогою БПЛА. Інший окупант йому повідомляє, що таких снарядів є ще чотири. При цьому самого снаряда не видно, оскільки він пробив землю та опинився у глибокій дірі.

Крім того, Рогозін написав про випуск чергової групи операторів БПЛА, яких готував Військово-технічний центр спеціального призначення "Царські вовки". Він повідомив, що "випускники" отримали сертифікати і вже днями вирушать на фронт.

"До цієї навчально-бойової групи входили бійці добровольчого батальйону "Барс-3" та одного з підрозділів армії Росії. Вони поєднували навчання в нашому центрі з реальною бойовою роботою під керівництвом досвідчених інструкторів", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що українські інженери розробили новий ударний безпілотник, який здатен подолати досить велику відстань і долетіти до Москви.