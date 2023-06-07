Заработал "єКуточок": поможет приютить животных или попробовать себя в роли опекуна

Благодаря порталу и владельцы животных и волонтеры смогут помочь временно приютить у себя домашних любимцев.

Related video

В Киеве заработал сервис, благодаря которому владельцы домашних животных, а также волонтеры и опекуны бездомных животных смогут найти временное пристанище для своих подопечных, сообщается на Официальном портале Киева. Этот проект реализовали специалисты коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

На данный момент платформа работает в тестовом режиме, но все желающие могут уже зарегистрироваться. При регистрации на "єКуточок" предлагается выбрать типа учетной записи: для тех, кто ищет приюта для животных и для тех, кто готов временно или постоянно приглядеть за подопечным.

Портал "єКуточок", который поможет приютить животных и попробовать себя в роли опекуна Фото: Скриншот

На идею создания этой интернет-платформы директора и коллектив "КМЛВМ" подтолкнул большой спрос на передержку братьев наших меньших. По словам директора предприятия Наталии Мазур, к ним часто обращаются киевляне с запросом на временную передержку. Это и волонтеры, находящие животных на улице, опекуны беспризорных животных, а также владельцы домашних питомцев, у которых негде оставить их на несколько дней.

Наталия считает, что сервис поможет не только приютить несчастных животных, но и помочь людям определиться с тем, готовы ли они взять в свой дом кошку или собаку, приютив ее в рамках программы опеки на несколько дней. Ведь взяв к себе любое животное, люди должны понимать, что это большая ответственность и теперь именно от них зависит судьба маленького существа. Приняв к себе кошку или собаку на пару дней, можно будет определиться со своими реальными намерениями и силами.

Воспользоваться сервисом могут не только физические лица, но и ветеринарные клиники, приюты, общественные организации. Кроме услуги передержки, в сервисе "єКуточок" можно найти или предложить услуги по выгулу собак, уходу и кормлению животных.

Ранее Фокус писал о том, что в Финляндии банк из-за санкций ЕС лишил собаку страховки.